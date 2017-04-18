صادرات صنایع دستی بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است

بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور؛ بهمن نامورمطلق معاون صنایعدستی کشور صبح امروز در، نشست معاون رئیسجمهوری با معاونان و مدیرانکل ستادی و استانی که در تالار آبی مجموعه فرهنگیتاریخی نیاوران درحال برگزاری است، با ارائه گزارشی از فعالیت های معاونت صنایع دستی گفت: شاخصهای صنایعدستی تقریباً در تمام استانهای کشور روبهرشد است، در استانها ظرفیتهای بسیار مناسبی داریم که باید از آنها استفاده کرد.
نامورمطلق افزود: «در حوزه فروش داخلی رشد بسیارخوبی داشته ایم و یکی از اتفاقات خوب در معاونت صنایعدستی فعال شدن کارگاههای صنایعدستی است؛ ضمن اینکه در حوزه ترویج هم فعالیتهای زیادی در طراحی صورت گرفته که قبلاً در این زمینه با مشکلات متعددی روبهرو بودیم.
معاون صنایعدستی با بیان این مطلب که استانهای مختلف در رشتههای بومی صنایعدستی در شاخصهای مختلف رشد داشتهاند ادامه داد: در حوزه دانشبنیان نیز اقدامات مناسبی صورت گرفته که از آن جمله افزایش همکاری با دانشگاهها و راهاندازی مراکز دانشبنیاد یکی از این اقدامات است و در استانها هم این مراکز درحال راهاندازی است.
وی در ادامه، سعی کردیم با اقداماتی که صورت می دهیم سرمان بالا باشد، ادامه داد: صنایعدستی ما از میدان رقابت کاملاً خارج شده بود، اما اکنون صنایعدستی ایرانی در دنیا هم شناخته شده است و در این میان برگزاری اجلاسهای بینالمللی مرتبط با حوزه صنایعدستی در استانهای اصفهان و آذربایجانشرقی تأثیرگذار است.
او در ادامه سخنانش بااشاره برتلاشهای صورتگرفته در حوزه تجارت و بازرگانی گفت: سازمان از فعالیتهای بازرگانی کاملاً خارج شده بود، اما با توجه به اینکه تمام فعالیتهای حوزه صنایعدستی به فروش و تجارت آن بستگی داشت، دست استانها را در این خصوص باز گذاشتیم و انتظاری که در سال ۹۶ داریم رشد تجارت و فروش صنایعدستی است.
معاون صنایعدستی کشوردر ادامه، با تاکید بر ظرفیتهای استانهای مختلف در حوزه تولید گفت: «براساس طرحی بهنام ”پیوند“، که به معاون رئیسجمهوری و ریاست سازمان نیز عرضه کردهایم، یک پیوند و برنامهریزی در تولید و فروش صنایعدستی خواهیم داشت تا از ظرفیتهای تولیدی استانها استفاده بهتری کنیم.
در ادامه این نشست مدیرانکل معاونت نیز در مورد برنامههای این معاونت به ارائه گزارش پرداختند که رشد ۱۰درصدی صدور کارتشناسایی، برگزاری کارگاههای آموزشی، اجرای ۹ برنامه مهم در حوزه توسعه و ترویج در ۹ استان کشور تا پایان سال و برنامههای حمایتی از هنرمندان صنایعدستی از مهمترین این گزارشها بود.
همچنین، رشد برگزاری نمایشگاههای صنایعدستی و حضور هنرمندان در ۲۵ نمایشگاه خارجی، ۱۲۰۰میلیارد فروش داخلی در سال ۹۵ و رشد صادرت صنایعدستی بهمیزان ۶۷درصد و کاهش ۵۲درصدی واردات صنایعدستی، رشد ۳۲درصدی بازارچههای صنایعدستی و افزایش فروش محصولات صنایعدستی در بازارچههای صنایعدستی و بالا رفتن میزان غرفههای فروش صنایعدستی در کشور از گزارشهای حوزه بازرگانی معاونت صنایعدستی در این نشست بود.
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