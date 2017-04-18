مایک پنس: خوشحالم که کره شمالی پیام آمریکا را شنیده است

به گزارش برگزاری مهر به نقل از «واشنگتن اِگزَمینر»، «مایک پنس» معاون رئیس جمهور آمریکا که امروز در ژاپن به سر می بَرد، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «سی اِن اِن» از کشورهای جهان خواست تا در راستای الزام کره شمالی به رها کردن برنامه هسته ای خود به این کشور فشار آورند.

معاون رئیس جمهور آمریکا که سفر آسیائی خود را از روز یکشنبه هفته جاری آغاز کرده است، امروز در این باره به «سی اِن اِن» گفت: خوشحالم که کره شمالی پیام آمریکا را شنیده است.

«مایک پنس» ادامه داد: وقت آن رسیده است که کره شمالی با بازگشت به جامعه جهانی به برنامه هسته‌ ای و موشک بالستیک خود پایان دهد.

وی افزود: حضور من در اینجا به منظور رساندن این پیام است که ما واقعا از دوره صبر استراتژیک مان و از دوره گفتگوهای شکست خورده، خارج شده‌ و اکنون وارد دوره‌ ای شده‌ ایم که در آن رئیس‌ جمهور ترامپ واقعا متعهد به جمع کردن انرژی جامعه بین‌ المللی و کشورهای آسیا اقیانوسیه برای اعمال فشار اقتصادی و دیپلماتیک برای انزوای کره شمالی به منظور رسیدن به هدف خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره است.

«مایک پنس» معاون رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت: زمان آن رسیده است که کره شمالی این پیغام را دریافت کرده و همانطور که رئیس‌ جمهور گفت، زمان آن است که درست رفتار کند.

لازم به ذکر است، چند روز پیش و همزمان با اعزام ناوگروه آمریکایی «کارل وینسون» به بخش غربی اقیانوس آرام در مجاورت شبه جزیره کره، رسانه دولتی کره شمالی به واشنگتن هشدار داد که پیونگ یانگ در صورت مشاهده هرگونه نشانه ای دال بر تجاوز آمریکا، این کشور را هدف حمله اتمی خود قرار خواهد داد.

شایان ذکر است، کره شمالی اوایل اسفند ماه سال گذشته نیز با شلیک چند فروند موشک بالستیک به آزمایش موشکی جدیدی اقدام کرده بود.

شورای اروپا نیز دوشنبه ۹ اسفندماه سال پیش با انتشار بیانیه ای از تصمیم خود برای تمدید و وضع برخی تحریم ها علیه کره شمالی بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه پیونگ یانگ خبر داد.

در متن این بیانیه آمده بود: امروز در ۲۷ فوریه سال ۲۰۱۶، این شورا با اتخاذ برخی تدابیر قانونی به وضع تحریم های سخت گیرانه تری علیه کره شمالی پرداخته است. تحریم های اعمالی اتحادیه اروپا به محدودیت های بیشتری علاوه بر قطعنامه ۲۳۲۱ شورای امنیت مصوب ۳۰ نوامبر سال ۲۰۱۶ می پردازد.

در این راستا، خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) نهم سپتامبر سال گذشته میلادی اعلام کرده بود: آزمایش کره شمالی اجازه دستیابی به پتانسیل توان هسته ای و ویژگی های یک کلاهک هسته ای استاندارد که از توان نصب بر موشک های راهبردی بالستیک برخوردار باشد را به این کشور داده است.

اعلام این خبر باعث شد تا موجی از انتقادها علیه «پیونگ یانگ» آغاز و غرب به سرکردگی آمریکا وضع تحریم هایی را علیه کره شمالی در دستور کار خود قرار دهد.

این در حالی است که مذاکرات شش جانبه درباره برنامه هسته ای کره شمالی در سال ۲۰۰۹ با کارشکنی های متعدد آمریکا به شکست انجامید.

شایان ذکر است، کره شمالی بارها اعلام کرده است که برنامه موشکی و هسته ای این کشور، به منظور مقابله با تهدیدات آمریکا و متحدانش علیه «پیونگ یانگ» به انجام رسیده است.