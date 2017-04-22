به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد محمدی صبح شنبه در جمع مسئولان شهرستان دشتی از تلاشهای فرماندار شهرستان در حل مشکلات سیل اخیر در بخش کاکی تقدیر کرد و اظهار داشت: در زمان وقوع سیل استاندار بوشهر سه بار از بخش کاکی بازدید کرد و از نزدیک مسائل و مشکلات را دید و دستورات لازم را نیز صادر کردند که جای تقدیر دارد.
وی افزود: کاکی بخش گستردهای است و به نوعی عظمت شهرستان محسوب میشود و با وجود همجواری با خلیج فارس و ۲۲.۵ کیلومتر مرز آبی از ظرفیت و پتانسیل بالایی برخودار است.
محمدی با بیان اینکه خدمات دولت نباید نادیده گرفته شود، ادامه داد: بخشهای گردشگری، صیادی، تجارت، آبزیپروری و غیره از جمله بخش های مهمی است که نقش بسزایی در اشتغال این بخش دارد و ظرفیت خوبی محسوب می شود.
وی با تاکید بر اینکه بنادر لاور ساحلی تجاری و گلستان ساحلی صیادی تعریف شود، گفت: راهاندازی گمرک لاور ساحلی از آروزهای دیرینه مردم این منطقه بود که از دولت تقدیر می شود و انتظار داریم پایانه صادرات مواد معدنی در گمرک لاور ساحلی راه اندازی شود تا شاهد رونق بیشتر باشیم.
محمدی تصریح کرد: این بخش در حوزه کشاورزی همواره حرفی برای گفتن دارد و بخش عمده اشتغال منطقه کشاورزی است ولی در سال گذشته به این کشاورزان زحمت کش خسارت زیادی وارد شد.
وی همچنین بر ضرورت احیاء روستاهای سیل زده سال ۶۵ تاکید کرد.
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