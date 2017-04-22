سال گذشته ۹۴ هزار نفر بیکار شدند/مشکلات کارگران فراوان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران درباره انتظارات از رئیس جمهور آینده گفت: مشکلات کارگران فراوان است. رهبری هم این سال را سال تولید و اشتغال نام گذاشتند از این رو انتظار داریم در عرصه اشتغال شاهد بهبود باشیم.

وی افزود: انتظار برای بهبود اوضاع کارگران انتظار همه است، امیدواریم در این زمینه بهبود حاصل شود. انتظار ما اشتغال و افزایش سطح رفاه فقراست. امروز اشتغال محصور است و آرزوی ما خارج کردن اشتغال از این حصار است.

محجوب گفت: برخی فکر می کنند باید برای رهاسازی از تورم رکود را حاکم کنیم. این اشتباه است نمی توانیم درباره تورم ساکت باشیم. آرزوی ماست در این زمینه تحرکی داشته باشیم.

دبیر کل خانه کارگر گفت: از افتخارات دولت آقای روحانی، توجه به کنترل تورم و افزایش تدریجی دستمزد کارگران است که باعث افزایش ۴ درصدی قدرت خرید کارگران شده است.

وی درباره کارگران بیکار شده در شرکت داروگر گفت: در مورد داروگر باید خریدار و فروشنده جریمه شوند، داروگر گل سرسبد کارخانجات کشور بود اما به دلیل عدم مدیریت صحیح وضع این شرکت به اینجا رسید. من در مجلس در جلسه ای خواهم گفت که چه کسانی باید در این باب پاسخگو باشند. ما راضی به تعطیل شدن آن نبودیم.

این نماینده مجلس افزود: در سال گذشته ۹۴ هزار نفر بیکار شدند و ۴۶ هزار نفر شغل جدید ایجاد شده است.

محجوب گفت: امیدوارم بدانیم تولید صنعتی در کشور در وضع نامناسبی است.