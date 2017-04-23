داستان های کوتاه نوجوان در قالب یک کتاب منتشر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مخاطبان گروه سنی «د و هـ» (دوره اول و دوم متوسطه) میتوانند آثاری از فرهاد حسنزاده، آتوسا صالحی، عباس عبدی، مژگان کلهر، مهدی رجبی، داوود امیریان، مقصود ابراهیم بی اف، پیراندلو لوییجی، یوسف صمداوغلو و دیگر مولفان و مترجمان حوزه نوجوان را در یک کتاب بخوانند.
بر این اساس، در توضیح این کتابها آمده است: «انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با علم به اهمیت داستان کوتاه و شرایط نامناسب کنونی آن، با انتشار مجموعه «کتاب داستان» تلاش میکند قدمی در راه بهبود این شرایط بردارد. این مجموعه اگرچه کوچک و کم حجم است میتواند محل خوبی برای انتشار بهترین نمونههای داستان کوتاه ایران و جهان باشد.»
در داستان «مثل قبلها» نوشته آتوسا صالحی که در کتاب داستان ۳ به انتشار رسیده است میخوانیم: «عاشق کارهای عجیب غریب بودیم. اینکه بند کتانیهایمان را به هم گره بزنیم و زنگ تفریح، مورچهای توی حیاط راه برویم. اینکه با خودکار قرمز روی شلوارهای همدیگر نقاشی بکشیم و زیرش امضا کنیم. اینکه تمام راه مدرسه را عقبکی برویم و دوتایی بیفتیم توی جوی و گلی شویم و غش غش بخندیم.
اما این یکی فرق میکرد. آرایشگاه شهرزاد جون را دوست داشتم. همیشه شلوغ بود. مخصوصا روزهایی که عروس داشت.»
تصاویر روی جلد و داخلی کتاب داستان ۳ مجموعهای از آثار «شاون تن» تصویرگر و انیماتور مشهور استرالیایی و برنده بهترین فیلم انیمیشن اسکار ۲۰۰۲ با فیلم اشیاء فراموش شده و تصاویر کتاب ۴ مجموعهای از آثار «لورا کارلین» تصویرگر صاحب نام ساکن انگلستان و برنده جایزههای تصویرگری براتیسلاوا، بولونیا و موزه ویکتوریا آلبرت است.
این کتابها به ترتیب در ۱۳۶ صفحه و ۱۰۸ صفحه با قیمت ۶هزار و ۳۰۰ و ۶هزار و ۵۰۰ تومان به بازار کتاب راه یافته است.
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