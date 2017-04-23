به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور، مراسم اختتامیه «نخستین مسابقه طراحی و خلاقیت در صنایع‌دستی»، عصر روز گذشته ۲ اردیبهشت برگزار شد. معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی با اشاره بر این مطلب که یکی از آرزوهای ما ایجاد زمینه طراحی های نو در صنایع دستی بود که خوشبختانه در مدت حضور ما به نتیجه رسید، گفت: ما به صنایع‌دستی یک طراحی خوب بدهکار بودیم و امروز با این برنامه دین خود را ادا کردیم.

وی افزود: گسست صنایع‌دستی از طراحی آسیب‌های جدی به صنایع‌دستی وارد کرده بود و یکی از جلوه‌های این آسیب، تکرار و تقلید در صنایع‌دستی بود. صنایع‌دستی ما دچار تکرار شده بود، این در حالی است که تکرار مرگ هنر است و هنر برای اینکه جلوی تکرار را بگیرد ایجاد شده است.

معاون صنایع‌دستی کشور همچنین افزود: طراحی کمک می‌کند صنایع‌دستی بِروز شود. طراحی و صنایع‌دستی به یکدیگر نیاز دارند و در همه‌جای دنیا از ارتباط بین این دو رشته صحبت می‌شود. طراحی است که می‌تواند کمک کند این دو افق به‌هم نزدیک شوند.

نامورمطلق، با بیان مطلب که استفاده از طراحی باعث می‌شود صنایع‌دستی به صنایع خلاق تبدیل شود، تاکید کرد: با یک طراحی خوب می‌توان کالا را به اثر و مصرف‌کننده را به مخاطب تبدیل کرد. ما به صنایع‌دستی یک طراحی خوب بدهکار بودیم و امروز با این برنامه دین خود را ادا کردیم.

وی خاطرنشان کرد: نهضت طراحی در صنایع‌دستی ایجاد شده و ما امیدواریم استمرار داشته باشد. این نهضت می‌تواند صنایع‌دستی را به صنایع نوآور تبلیغ کند. صنایع‌دستی می‌تواند نوآورتر از صنایع سنگین باشد. ما امسال را هم از نظر رشته‌ای، سال حصیربافی اعلام کردیم، چراکه از شمال تا جنوب و در همه نقاط کشورمان نوعی حصیربافی داریم.

نامورمطلق در ادامه افزود: خانه‌های دانش‌بنیان صنایع‌دستی با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری ابتدا در تهران و اصفهان و سپس در سایر شهرها راه‌اندازی خواهد شد.

هیئت داوران این مسابقه در این مراسم، با تقدیر از گروه هنری «زاد و هوم»، دو اثر را به‌صورت مشترک شایسته دریافت جایزه مقام سوم دانست و به‌این‌ترتیب، نشان زرین صنایع‌دستی، لوح تقدیر، کتاب «اصفهان» و مبلغ ۲۵ میلیون ریال را به گروه «آفرینش» (زهرا محمدگنجی و سمیه شاه‌حسینی) و همچنین «پیام آقایی» اهدا کرد.

همچنین هیئت داوران این مسابقه در ادامه، ضمن تشکر از حضور گروه «چار و چرخ» برای نگاه کاربردی به حوزه صنایع‌دستی و هوشنگ فتحی برای استفاده از مواد بازیافتی در تولید صنایع‌دستی، جایزه مقام دوم را، شامل نشان زرین صنایع‌دستی، لوح تقدیر، کتاب «اصفهان» و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال، به گروه هنری «فرموک» (مهنام منفرد و فرشته حدادپور) اهدا کرد.

هیئت داوران همچنین، ضمن تقدیر از همه هنرمندان گمنام ایران‌زمین به‌دلیل توجه به هنر اصیل ایرانی و تلاش برای معرفی آن، جایزه مقام اول این مسابقه را، شامل نشان زرین صنایع‌دستی، لوح تقدیر، کتاب «اصفهان» و مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال، به گروه «آزاده یاسمن‌نبی‌زاده و علی خطیب‌شهیدی» اهدا کرد.

هیئت داوران در بخش ویژه نمایشگاه نیز نشان زرین صنایع‌دستی، لوح تقدیر، کتاب «اصفهان» و مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال را به «نسیم شایگان» اهدا کرد.

همچنین گروه هنری «بتول مطلّبی و محبوبه عسگری» در بخش ویژه شایسته تقدیر شناخته شدند و هیئت داوران در این بخش، با اهدای لوح تقدیر و نشان زرین صنایع‌دستی از گروه هنری «ها و ما» (به‌مدیریت ضحی خانیکی) و گروه هنری «مشاهیر ایران‌زمین» (به‌مدیریت مجتبی عباد) تقدیر به‌عمل آورد.