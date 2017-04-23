ظهور گروه های تروریستی، حاصل سیاست های استکبار جهانی است

به گزارش خبرگزار مهر، سردار سید مسعود جزایری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح به مناسبت سالروز شکست مذبوحانه آمریکا در صحرای طبس طی سخنانی آن را معجزه عظیم الهی برای رسوایی چهره پلید آمریکا و نشان دادن حقانیت جمهوری اسلامی در افکار عمومی جهانیان دانست.

وی خاطرنشان کرد: ملت غیور و نستوه ایران اسلامی همواره در برهه‌های مختلف تاریخ کشور شاهد دخالت‌ها دست‌اندازی‌ها و توطئه‌های شیطان بزرگ به شکل‌های مختلف از کودتا گرفته تا تحمیل جنگ ۸ ساله و هزاران توطئه و نقشه شوم تا تهدید و تحریم بوده‌اند و آنچه بیش از پیش در بستر تاریخ سرافراز میهن عزیزمان از این رهگذر ثبت و ماندگار شده است عزت و شکوهمند ملت ما و خفت و خواری آمریکای سلطه‌گر بوده است.

جزایری تصریح کرد: در دوران جنگ تحمیلی، آمریکا در یک تلاش بی‌وقفه سعی کرد شکست طبس را به هر نحو جبران کند که به فضل الهی و پایداری رزمندگان و مردم، ناکامی دیگری در مصاف با جمهوری اسلامی ایران در پرونده آمریکا به ثبت رسید و به حول و قوه الهی تا فروپاشی این رژیم سلطه‌گر تداوم خواهد داشت.

وی افزود: با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، آمریکا که بخش اعظمی از مطامع و منافع استعمارگری خود در منطقه را از دست یافته می‌دید، از همان روزهای نخست شکل‌گیری انقلاب به مقابله و مبارزه با این نهال نوپا و مقدس پرداخت و به گواه تاریخ در این مسیر پرتلاطم، این انقلاب اسلامی ایران بوده است که با پشت سر گذاشتن فراز و نشیب‌ها و حوادث سخت و تلخ بسیار به برکت هدایت عالمانه بنیانگذار جمهوری اسلامی و تدابیر حکیمانه خلف صالح ایشان مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای عزیز و مجاهدت و ایثار رزمندگان کفر ستیز اسلام و خون پاک هزاران شهید گلگون کفن، پایه‌های این نظام مبارک الهی مستحکم‌تر و ندای آزادیخواهی و ظلم‌ستیزی آن مرزهای جغرافیایی کشور رار در نور دیده و امروز در اقصی نقاط جهان بسط و گسترش یافته است.

جزایری با اشاره به واقعه ننگین حمله آمریکای جنایتکار، به صحرای طبس آن را از جمله نقشه‌های شوم و پلید استکبار جهانی دانست که به مدد الهی خنثی و موجبات رسوایی آمریکا در صحنه بین‌المللی و افکار عمومی جهانیان را به دنبال داشته است.

وی در ادامه تصریح کرد: تحقیر آمریکا در این واقعه یکی از ده‌ها سند گویای این حقیقت است که انقلاب اسلامی آمده که بماند و اطمینان دارد در مصاف با شیطان بزرگ، پیروز نهایی خواهد بود.

جزایری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز جنگ افروزی‌ها، ناامنی‌ها و ظهور گروه‌های تکفیری و تروریستی در کشورهایی همچون یمن، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، افغانستان و بسیاری نقاط دیگر جهان همگی حاصل دخالت‌ها و سیاست‌های مزورانه استکبار جهانی و دیگر متحدین زبون و عوامل خود فروخته‌ منطقه‌ای آن است دخالتی که به دفعات توسط آمریکایی‌ها و یا هم‌پیمانانشان به زبان آمده است.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح یادآور شد: مقاومت حزب‌الله و پیروزی رزمندگان افغان، سوری، عراقی و یمنی در جنگ‌های نیابتی آمریکا نشانه بارز دیگری در فروپاشی این رژیم خودکامه است که در ادامه ناکامی آمریکا در واقعه طبس در تاریخ ماندگار خواهد شد.

جزایری در ادامه گفت: اینک پس از گذشت نزدیک به ۴ دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نهضت فراگیر و جهانی ضداستکباری و ضد استعماری که ندای ظلم‌ستیزی و آزادیخواهی انقلاب شکوهمند ایران را دریافته‌اند آمریکا و حامیان غربی و منطقه‌ای آن نه تنها به اهداف ضدبشری خود دست نیافته‌اند بلکه با تضعیف جایگاه و موقعیت ابرقدرتی خود در صحنه بین‌الملل و فروپاشی هژمونی قدرت وسلطه همچنان با گستاخی محض با نقاب تزویر و ریا خود را مدافع حقوق بشر و حافظ صلح امنیت بین‌المللی می‌دانند و از این رهگذر به دنبال احاطه و نفوذ بر دیگر کشورها هستند.

جزایری در پایان تاکید کرد: تا زمانی که مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت فهیم و همیشه بیدار و هوشیار ایران اسلامی با چراغ هدایت «ولایت فقیه» و وحدت واتحاد و همدلی در مسیر اعتلای اسلام و عزت و شکوه ایران عزیز گام بردارند مطمئنا خداوند حکیم با امدادها و نصرت الهی بر درخشندگی، بالندگی و شکوه و عظمت این انقلاب در عرصه‌ها و ابعاد مختلف خواهد افزود.