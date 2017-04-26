به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری، رضا قمرزاده در هشتمین آیین تجلیل از پیشکسوتان کانون استان مازندران با تاکید براین مطلب گفت: تجلیل از پیشکسوتان فرصتی برای دیدار، همراهی و استفاده از ظرفیت‌های ذهنی و فکری آن‌ها در کانون است.

وی افزود: فعالیت‌ها و اقدام‌هایی که نیروهای بازنشسته در گذشته انجام داده‌اند و سبب موفقیت کودکان و نوجوانان امروز شده، می‌تواند هدایت کننده برنامه‌های کانون در حرکت رو به جلو باشد.

معاون فرهنگی در ادامه یادآور شد: اگر کانون را به مثابه یک درخت ببینیم؛ پیشکسوتان مانند ریشه آن هستند که به آن حیات می‌بخشند.

وی هم‌چنین با اشاره به خطبه‌ای از امام علی (ع) خطاب به امام حسن (ع) تصریح کرد: نگاه به عملکرد و روش گذشتگان، مطالعه و دقت در کارهای‌شان و انس با تاریخ پیشینیان موجب ایجاد یک مسیر درست و ایجاد افق دید مناسب برای نیل به آینده خواهد شد.

قمرزاده اضافه کرد: مطالعه و تفکر در تجربیات گذشتگان باعث فراگیری زلالی و صاف بودن دل می‌شود و نشانه حیات و زنده بودن به کارهای خوبی است که از خود باقی می‌گذاریم.

معاون فرهنگی کانون همچنین در گردهم‌آیی سالانه کارکنان این اداره کل به برخی ویژگی‌های ماه رجب و وجود لایزال خداوند در نگاه به بندگان اشاره کرد و از کارشناسان، مربیان و کارکنان کانون خواست تا به بیان ویژگی‌های یک کارشناس و مربی موفق از نگاه مادی و معنوی بپردازند.

وی در عین حال مهم‌ترین ویژگی یک مربی را در انجام وظایف خود، رضایت خداوند عنوان کرد و این مساله را عامل مهمی در موفقیت‌ها دانست.

قمرزاده همچنین با اشاره به برنامه ۵ ساله در سند چشم‌انداز کانون اظهار داشت برنامه‌های سال ۹۶ کانون نوشته و تدوین شده است و به زودی به استان ها ابلاغ می شود.

معاون فرهنگی کانون در پایان با ابراز خرسندی از سفر استانی خود به مازندران، کانون این استان را یکی از پیشروها در حوزه مدیریت و فعالیت‌های فرهنگی عنوان کرد و یادآور شد، این استان دارای ظرفیت‌های موثر و تجارب ارزنده‌ای است که توفیق‌های خوبی در حوزه کودک ونوجوان داشته است.

سخنرانی قاسم‌عزیززاده گرجی مدیرکل کانون استان مازندران و ارایه گزارش معاون اداری مالی این استان بخش دیگری از آیین تجلیل از پیشکسوتان کانون مازندران بود که در اداره‌کل کانون این استان برگزار شد.