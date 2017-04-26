به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل برنامهریزی و توسعه شهری ضمن اعلام خبر فوق گفت: در جریان عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح سه راه تقیآباد حدود ۶ کیلومتر شبکه معارض تأسیساتی شامل کابل و فیبر نوری مخابرات، برق ۲۰ کیلوولت، لولههای ۴ و ۶ اینچ گاز، لوله ۵۰۰ میلیمتری آب و همچنین شبکه روشنایی جابجا و از مسیر اجرای پروژه خارج شده است. ضمن اینکه به موجب تعاملات صورت پذیرفته با شرکت برق منطقهای تهران، حدود ۳۲۰ متر از زمین پست برق ۶۳ کیلوولت تملک شده است.
مهدی شریفیان با بیان آنکه بخشی از تأسیسات معارض از قبیل حوضچه مخابرات، لولههای ۶ و ۲۲ اینچ گاز و همچنین حوضچه گاز از طریق اعمال تمهیدات خاص فنی در محل خود حفظ و نگهداری شده است، افزود: از آنجا که جابجایی چنین تأسیساتی میتوانست سبب طولانی شدن زمانبندی اجرای عملیات عمرانی شود، مشاوران پروژه با ارائه طرحهای خاص، لولهها را در محل خود حفظ کرده و با ارائه مجموعهای از تمهیدات فنی، توانستند باکمترین هزینه و صرفزمان معقول، از این معارضات تأسیساتی عبور کنند.
پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح تقیآباد شامل یک پل اصلی و یک زیرگذر جنوب به شمال است و با اجرای این پروژه گردشهای ترافیکی شمال به شرق (دسترسی تهران به امین آباد) و جنوب به شرق (ورامین به بزرگراه امام علی) نیز در محل تقاطع تأمین خواهد شد. حجم بالای ترافیک در مسیر آزاد راه تهران- ورامین و ترافیک سنگین در تقاطع سه راه تقیآباد، احداث توامان یک روگذر و زیرگذر جهت تسهیل تردد در این تقاطع را ضروری ساخته بود.
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