۳۷۶۸ تخلف سرعت غیر مجاز در قزوین ثبت شد

افشین پیرنون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه های ثبت تخلفات، سامانه هایی هستند که با بهره گیری از مجموعه ای از نرم افزار و سخت افزار برای تشخیص سرعت و ثبت پلاک خودروهای متخلف، عکس برداری، پردازش و پلاک خوانی عکس، مخابره اطلاعات عکس و پلاک، تهیه بانک اطلاعاتی و در نهایت صدور جریمه برای خودروهای متخلف در محورهای مواصلاتی استان قزوین بکار گرفته شده اند.

وی افزود: در فروردین ماه امسال از مجموع تخلفات ثبت شده تعداد ۹۵۶ فقره تخلف مربوط به محور آزاد راه قزوین به زنجان، ۵۳۵ تخلف مربوط به آزادراه قزوین به کرج، تعداد ۵۱ تخلف در مسیر آزاد راه قزوین به رشت و ۲۲۲۶ تخلف مربوط به سایر محورهای مواصلاتی استان بوده است.

پیرنون خاطرنشان کرد: تخلف سرعت لحظه ای و سرعت متوسط غیر مجاز ثبت شده، همراه با تصاویر خودرو و پلاک آن از طریق دوربین های منصوبه در محورهای مواصلاتی استان ثبت و برای اعمال قانون به اجراییات پلیس راهور کشور ارسال می شوند.

مدیر کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان قزوین اظهار امیدواری کرد: با رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی و پایبندی به نکات ایمنی ضمن ارائه الگوی قابل قبول رانندگی برای جوانان خانواده ها، از بروز حوادث خطرناک جاده ای برای خود و دیگر خودروهای عبوری جلوگیری کنیم.