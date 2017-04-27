عملیات موشکی غیرقانونی آمریکا درسوریه نباید بدون پیگرد باقی بماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، الکساندرلاورنتیف، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ضمن بررسی آخرین تحولات سوریه و منطقه، بر ضرورت تقویت هماهنگی های میدانی و سیاسی در بحران سوریه تاکید کردند.

شمخانی در این دیدار که پیش از ظهر پنجشنبه انجام شد ضمن اشاره به جنایات صورت گرفته به دست گروه های تروریستی علیه مردم و شهروندان سوریه تاکید کرد: اگر کشورهای اروپایی نگران حضور تعداد معدودی تروریست در خاک خود هستند باید درباره حضور و قدرت گرفتن هزاران نفر از عناصر تکفیری آموزش دیده که مورد حمایت مالی و تسلیحاتی برخی کشورهای منطقه نیز قرار دارند نگرانی بیشتری احساس کنند و برای حفظ امنیت شهروندانشان مانع از ارسال سلاح و نیرو برای تروریست ها شوند.

مقام عالی هماهنگ کننده اقدامات سیاسی، نظامی و امنیتی ایران با سوریه و روسیه اظهار داشت: تروریسم چون ویروسی خطرناک از مرزهای عبور می کند و قابل به کارگیری ابزاری ازجانب کشورهای خاص نیست از این رو باید مبارزه با آن با اتخاذ رویکردهای هماهنگ مشترک و غیرتبعیض آمیز صورت پذیرد.

شمخانی با اشاره به همکاری موثر سه کشور سوریه، ایران و روسیه و جریان مقاومت با تروریسم گفت: همواره خود را متعهد به راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه می دانیم و راه حل نظامی را صرفا در برابر گروه هایی که حاضر به کنار گذاشتن سلاح نیستند موثر قلمداد می کنیم.

وی تاکید کرد: اجلاس آستانه نقش تعیین کننده ای در ایجاد و ادامه آتش بس در سوریه داشته است و نباید اجازه داد مسلحین با تحریک برخی کشورهای مخالف آتش بس، با بهانه جویی از ادامه مذاکرات شانه خالی کنند.

شمخانی با تقبیح تجاوز موشکی امریکا به خاک سوریه و تاکید بر لزوم تشکیل هیئت مستقل حقیقت یاب به منظور مشخص شدن مسیرهای ارسال سلاح های شیمیایی به گروه های تروریستی در سوریه و عراق اظهار داشت: عملیات موشکی نامشروع و غیر قانونی امریکا نباید بدون پیگرد باقی بماند.

وی افزود: رویکرد امریکا در سوریه موجب کمرنگ شدن زمینه تفاهم جریان های داخلی در سوریه و امیدواری گروه های مسلح از جمله تروریست ها به راه حل نظامی شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: دخالت نظامی دولت جدید امریکا در سوریه به بهانه های واهی، پیمودن مسیر شکست خورده و نادرست گذشته در عراق و افغانستان است و به طور قطع فرجامی جز هزیمت مجدد برای این کشور به دنبال نخواهد داشت.

شمخانی افزود: هر گونه حضور نظامی و اشغال خاک سوریه بدون هماهنگی با دولت قانونی این کشور به بهانه مبارزه با تروریسم مصداق تعدی به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور و خلاف قوانین شناخته شده بین المللی است.

الکساندر لاورنتیف، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه نیز در این دیدار با حمایت از نقش سازنده جمهوری اسلامی ایران در روند سیاسی ایجاد صلح در سوریه خاطرنشان کرد: مسکو همچنان به اقدام نظامی علیه تروریست ها و کسانی که به راه حل سیاسی پایبند نباشند متعهد است و مبارزه بی امان با عناصر داعشی و جبهه النصره و گروه های مرتبط با آنها را در کنار پیگیری مسیرهای سیاسی ادامه خواهد داد.