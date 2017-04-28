حال و هوای نمایشگاه کتاب در شماره تازه داستان همشهری

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره اردیبهشتماه مجله داستان همشهری بهمناسبت نمایشگاه کتاب حالوهوای کتابخوانی دارد و دو روایت بخش روایتهای داستانی به همین موضوع میپردازد.
«خرید به سبک شرقی» بخشی از سفرنامه کریستین سن (مورخ دانمارکی) است به ایران و روایت او از خرید نسخههای فارسی برای کتابخانههای کشورش. دیگر مطلب جذاب این بخش، مکاتباتی است پیرامون فروش نسخه جعلی قابوسنامه به موزه سینسیناتی آمریکا در سال ۱۳۳۲ که برای اولین بار چاپ و منتشر میشود. همینطور در بخش درباره زندگی علی غبیشاوی تجربهی اولین بازدیدش از نمایشگاه کتاب تهران را روایت کرده است.
در همین بخش و بهمناسبت اردیبهشت تئاتر ایران، ناهید طباطبایی با کنار هم چیدن خاطراتی از گذشته تا امروز، از بازیگر و کارگردان تازهدرگذشته جعفر والی میگوید.
از دیگر مطالب بخش درباره زندگی روایت خواندنی ایتالو کالوینو است از سیر زندگی موسیلینی که نویسنده با مرور تصویرهای ثبتشده از این دیکتاتور، نیمنگاهی به تاریخ آن دوره ایتالیا دارد.
در بخش داستان نیز، شش داستان از نویسندگانی چون علی موذنی، فریده فرجام، سیامک گلشیری، الکساندر همن، مارک بژانفسکی و برونو شولتس منتشر شده است.
از دیگر مطالب این شماره روایت یک قاضی و بازپرس ویژهی قتل است و خاطرات شغلی او که مستند شده. از دیگر روایتهای مستند، روایت تصویری ساسان مویدی است از ماسولهی سالهای شصت.
بهغیر از اینها، داستانها و روایتهایی از کامبیز درمبخش، اصغر عبداللهی، ریچارد فورد، هیلاری منتل و ... در این شماره منتشر شده است. هفتادوششمین شمارهی ماهنامه داستان همشهری در۲۶۲ صفحه با قیمت ۷۰۰۰ تومان، از اوایل اردیبهشت در روزنامهفروشیها وکتابفروشیهای معتبر سراسر کشور در دسترس مخاطبان است.
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