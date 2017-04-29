کتاب تصویری «مثل یک ببر بخواب» چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب تصویری «مثل یک ببر بخواب» نوشته مری لوگ با تصویرگری پاملا زاگرانسکی و ترجمه اعظم لاریجانی به تازگی توسط نشر افق منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این کتاب پانزدهمین عنوان از مجموعه کتاب های تصویری است که این ناشر چاپ می‌کند و در آن‌ها نویسنده و تصویرگر دست به دست هم می دهند تا بچه ها را به دنیای داستان ببرند و بزرگ‌ترها را به دنیای کودکی.

داستان «مثل یک ببر بخواب» درباره دختربچه ای است که دلش نمی‌خواهد بخوابد و به پدر و مادرش می گوید که خسته نیست. بنابراین نمی خواهد شب را بخوابد. پدر و مادر هم به او می‌گویند نخوابد ولی لباس خوابش را بپوشد و به قصه آن‌ها درباره حیوانات و یک ببر گوش بدهد...

این داستان برای بچه‌هایی نوشته شده که دلشان نمی‌خواهد بخوابند و در سال ۲۰۱۳ به عنوان بهترین کتاب تصویری برنده مدال نقره‌ای کلدکات شده است.

نویسنده اثر ابتدای کتاب، آن را به خواهرزاده‌اش تقدیم کرده که هیچ وقت نمی‌خواست بخوابد. تصویرگر کتاب هم آن را به پدر و مادرش و کمتر از ۴ هزار ببری تقدیم کرده که در دنیای امروز باقی مانده‌اند.

در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

دخترک پرسید: «حلزون‌های کوچولو چطور؟» پدرش گفت: «آن‌ها توی لاک پیچ پیچی خود که مانند یک کیک حلقه ای زنجبیلی است، فرو می روند و می خوابند.» دخترک پرسید: «حتی خرس ها هم می خوابند؟» _ خرس‌ها عاشق خواب اند. آن‌ها زیر برف ها برای خودشان سوراخی درست می کنند و تمام زمستان همان جا می خوابند. دخترک گفت: «تمام زمستان؟ اینکه خیلی زیاد است.»...

این کتاب با ۳۶ صفحه مصور، شمارگان ۳ هزار نسخه و قیمت ۶۵ هزار ریال منتشر شده است.