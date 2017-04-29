به گزارش خبرنگار مهر، در طول فصل اخیر بارها اخبار پرداخت بخشی از مطالبات باشگاه پرسپولیس رسانه‌ای شد و چنین وانمود می‌شد که اوضاع مالی در این باشگاه بسیار به سامان است. این اتفاق در حالی می‌افتاد که از ابتدای فصل اخباری غیر رسمی مبنی بر یکسری توافقات پنهانی بین مدیران پرسپولیس و بازیکنان منتشر می‌شد که این اخبار هیچگاه مورد تایید باشگاه قرار نگرفت. بندها و آبشن‌هایی که از آنها گفته می شد و از هزینه هایی که باشگاه پرسپولیس قرار بود در این فصل انجام دهد.

شوک بزرگ به پرسپولیس روزی وارد شد که بازیکنان این تیم بعد از برپایی جشن قهرمانی، به یکباره دست به اعتصاب زده و تحت هیچ شرایطی حاضر نشدند در تمرین حضور پیدا کنند. پرسپولیسی‌ها علت اعتصاب خود را هم مشکلات مالی و عدم دریافت بخش اعظمی از مطالبات شان طرح کردند. در حالی این ادعا از سوی بازیکنان پرسپولیس مطرح شد که تا پیش از این گفته می‌شد باشگاه ۸۰ درصد از مبلغ قرارداد بازیکنان پرسپولیس را پرداخت کرده است.

ادعای باشگاه مبنی بر پرداخت ۸۰ درصد از مبلغ قرارداد بازیکنان و ادعای بازیکنان مبنی بر عدم دریافت مطالبات شان، پاردوکسی است که این روزها پرسپولیس را به چالش کشیده و ابهام بزرگی در خصوص این تیم ایجاد کرده است.

در واقع اعتصاب بازیکنان پرسپولیس این نکته را روشن می‌کند که به احتمال زیاد هزینه‌های این فصل این باشگاه برخلاف ادعاهای ابتدای فصل مدیرانش، بیشتر از ارقام اعلام شده بوده و احتمال این که توافقات پنهانی و اعلام نشده به فدراسیون از سوی باشگاه با بازیکنان وجود داشته بسیار زیاد است و بازیکنان هم علیرغم این که ۸۰ درصد از قراردادهای رسمی و اعلام شده خود را دریافت کرده‌اند، بیشتر به دنبال آن هستند تا توافقات پنهانی و آبشن‌های اعلام نشده‌شان را دریافت کنند. چون می‌دانند اگر فصل تمام شود و یا آنها از این تیم جدا شوند و یا تغییراتی در مدیریت باشگاه صورت گیرد، دیگر دست شان به این پول ها نخواهد رسید.