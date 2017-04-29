۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۵۲

برگزیدگان جشنواره ملی مد و لباس خلیج فارس معرفی شدند

دومین جشنواره ملی مد و لباس خلیج فارس با حضور ۱۷ گروه شرکت کننده از استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان به کار خود پایان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس، در این دوره برنامه های متعددی چون اجرای زنده طراحی و برش و دوخت در نظر گرفته شده است.

همچنین پس از داوری های نهایی، برترین ها مشخص و در روز ملی خلیج فارس با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

همچنین  امروز همزمان با مراسم اختتامیه بخشها از برگزیدگان شرکت کننده  در بخش رقابتی ومسابقه زنده طراحی ودوخت با موضوع مانتو اجتماع تقدیر به عمل می آید.

اختتامیه جشنواره فرهنگی وهنری خلیج فارس با بخش های مختلف به ویژه جشنواره مد و لباس  ایرانی اسلامی در جزیره قشم با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر کارگروه ساماندهی مد ولباس و مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان برگزار می شود.

