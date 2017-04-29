به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دفتر امام جمعه قزوین، متن پیام حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم عابدینی به این شرح است:
انّالله و انّا الیه راجعون
برادر بزرگوار سردار سرتیپ جناب آقای حاج ابراهیم جباری
فرماندهی محترم سپاه ولی امر
درگذشت بانوی پرهیزکار، والده مکرمه حضرتعالی موجب تاثر شد.
آن بانوی مومنه و ولایی، عمری را در مسیر پارسایی و عشق به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) سپری نمود. انقلاب اسلامی مرهون زحمات چنین بانوان فداکاری است که فرزندان صالحی را در دامان پرمهر و فاطمی خویش پرورش داده اند.
اینجانب درگذشت آن مادر انقلابی را تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن فقیده سعیده غفران و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
