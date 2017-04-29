۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۵:۱۲

آیت‌الله عابدینی درگذشت والده سردار جباری را تسلیت گفت

قزوین- آیت‌الله عابدینی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه در پیامی درگذشت والده سردار جباری را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دفتر امام جمعه قزوین، متن پیام حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم عابدینی به این شرح است:

انّالله و انّا الیه راجعون

برادر بزرگوار سردار سرتیپ جناب آقای حاج ابراهیم جباری

فرماندهی محترم سپاه ولی امر

درگذشت بانوی پرهیزکار، والده مکرمه حضرتعالی موجب تاثر شد.

آن بانوی مومنه و ولایی، عمری را در مسیر پارسایی و عشق به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) سپری نمود. انقلاب اسلامی مرهون زحمات چنین بانوان فداکاری است که فرزندان صالحی را در دامان پرمهر و فاطمی خویش پرورش داده اند.

اینجانب درگذشت آن مادر انقلابی را تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن فقیده سعیده غفران و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

