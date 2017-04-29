ناو هواپیمابر «کارل وینسون» آمریکا وارد دریای ژاپن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مقامات وزارت دفاع ژاپن امروز اعلام کردند ناو هواپیمابر «کارل وینسونِ» آمریکا در پی افزایش تنش‌ ها در شبه جزیره کره وارد دریای ژاپن شده است.

به گزارش اسپوتنیک، این ناو جنگی، حامل جنگنده های آمریکایی و ژاپنی است که پیشتر در تمرینات نظامی مشترک میان واشنگتن و توکیو شرکت داشت.

ناو هواپیمابر «کارل وینسون» در ادامه نمایش قدرت میان آمریکا و کره شمالی در شبه جزیره کره مستقر خواهد شد.

شایان ذکر است، در هفته های گذشته و همزمان با اعلام خبر اعزام ناوگروه آمریکایی «کارل وینسون» به بخش غربی اقیانوس آرام در مجاورت شبه جزیره کره، رسانه دولتی کره شمالی به واشنگتن هشدار داد که پیونگ یانگ در صورت مشاهده هرگونه نشانه ای دال بر تجاوز آمریکا، این کشور را هدف حمله اتمی خود قرار خواهد داد.

کره شمالی اوایل اسفند ماه سال گذشته نیز با شلیک چند فروند موشک بالستیک به آزمایش موشکی جدیدی اقدام کرده بود.

شورای اروپا نیز دوشنبه ۹ اسفندماه سال پیش با انتشار بیانیه ای از تصمیم خود برای تمدید و وضع برخی تحریم ها علیه کره شمالی بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه پیونگ یانگ خبر داد.

در متن این بیانیه آمده بود: امروز در ۲۷ فوریه سال ۲۰۱۶، این شورا با اتخاذ برخی تدابیر قانونی به وضع تحریم های سخت گیرانه تری علیه کره شمالی پرداخته است. تحریم های اعمالی اتحادیه اروپا به محدودیت های بیشتری علاوه بر قطعنامه ۲۳۲۱ شورای امنیت مصوب ۳۰ نوامبر سال ۲۰۱۶ می پردازد.

در این راستا، خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) نهم سپتامبر سال گذشته میلادی اعلام کرده بود: آزمایش کره شمالی اجازه دستیابی به پتانسیل توان هسته ای و ویژگی های یک کلاهک هسته ای استاندارد که از توان نصب بر موشک های راهبردی بالستیک برخوردار باشد را به این کشور داده است.

اعلام این خبر باعث شد تا موجی از انتقادها علیه «پیونگ یانگ» آغاز و غرب به سرکردگی آمریکا وضع تحریم هایی را علیه کره شمالی در دستور کار خود قرار دهد.

این در حالی است که مذاکرات شش جانبه درباره برنامه هسته ای کره شمالی در سال ۲۰۰۹ با کارشکنی های متعدد آمریکا به شکست انجامید.

کره شمالی بارها اعلام کرده است که برنامه موشکی و هسته ای این کشور، به منظور مقابله با تهدیدات آمریکا و متحدانش علیه «پیونگ یانگ» به انجام رسیده است.