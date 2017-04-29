کشف ۱۶ کیلو ۲۵۰ گرم تریاک در شیروان

سرهنگ مسعود وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی اخبار رسیده مبنی بر اینکه فردی با هویت مشخص از استان خراسان رضوی قصد انتقال مقداری مواد مخدر به شهرستان شیروان را دارد، دستگیری فرد موردنظر در دستور کار مأموران قرار گرفت.
وحیدی افزود: در این راستا با هماهنگی مأموران انتظامی شهرستان فاروج عملیات مشترکی در محور فاروج به شیروان انجام گرفت که درنهایت در پنج کیلومتری شیروان یک دستگاه خودرو توقیف شد.
وی تصریح کرد: در پی این عملیات مقدار ۱۶ کیلو ۲۵۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و یک دستگاه خودرو توقیف شد.
فرمانده انتظامی شیروان بیان کرد: در این رابطه، یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.
