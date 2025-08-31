دستگیری سوداگران مرگ و کشف مواد مخدر صنعتی در شیروان

سرهنگ جواد زرهرن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای پاکسازی مناطق آلوده و مقابله با خرده‌فروشان مواد مخدر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شیروان با اقدامات اطلاعاتی از فعالیت افرادی در زمینه خرید و فروش مواد مطلع شدند و موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از انجام تحقیقات تخصصی و شناسایی محل فعالیت متهمان، با هماهنگی مقام قضائی طی عملیاتی ضربتی ۲ سوداگر مرگ را دستگیر کردند و در بازرسی از خودروی سمند آنان مقدار ۲ کیلو و ۳۰۰ گرم انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی کشف شد.

سرپرست انتظامی شهرستان شیروان بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.