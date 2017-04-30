به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر طاهری گفت: قبل ازهر چیز باید شکرگزار خداوند باشیم که به ما امکان انجام یک کار خوب و گروهی داد. با هم بودن و برای هم کار کردن توفیقی بود که با دستیابی به آن توانستیم در مسیر پیشرفت وموفقیت گام برداریم و از او می خواهیم که امکان ادامه این روند را به ما بدهد.

رکورد جدیدی ثبت کردیم

وی در ادامه افزود: وقتی به پرسپولیس آمدیم به جهت مسایل گوناگون چون؛ سخت افزارها، محل تمرین، تجهیزات، مسایل حقوقی، شکایت ها، مسائل ومنابع مالی و حتی رفت وآمد تیم مشکلات زیادی داشتیم. دشواری ها واقعا بسیار بود که فقط اشاره به آن ها فهرستی بلند بالا می شود که از حوصله خارج است. کارها را مرحله به مرحله پیش بردیم. از تامین منابع مالی تا کارهای سخت افزاری انجام و نظم اداری و مالی برقرار شد تا امکان اداره پرسپولیس فراهم بشود.

عامل بزرگ موفقیت پرسپولیس

تجهیزات موردنیاز از داخل و خارج کشورتامین شد، اما ورای همه این موارد مهم ترین عامل موفقیت ما یکدلی و نگاه تیمی به کار چه در بخش باشگاه و چه درمجموعه تیم بود. با این اوصاف نباید اجازه بدهیم آن چه با این دشواری به دست آمد، به راحتی از دست برود. تمام ارکان از مدیرعامل و تشکیلات باشگاه گرفته تا خود تیم که ارکان خاص خودش چون مربیان، بازیکنان، گروه پزشکی و تدارکات را دارد در اثر نگاه تیمی وخانوادگی و همبستگی که به وجود آمد یک کار مثال زدنی و ماندگار و یک رکورد جدید را برای فوتبال ایران ثبت کردند.

هواداران نقش کلیدی داشتند

سرپرست باشگاه پرسپولیس خاطر نشان کرد : یکی از بخش هایی که اثر بسیار بالایی از خود نشان داد و به عنوان مهمترین بخش، نقش آفرینی کرد، هواداران بودند و البته این جدای از بخش حمایتی مثل وزارت ورزش و جوانان و شخص آقای وزیر یا سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال است که برای برگزاری هر چه بهتر بازی ها تلاش کردند. هواداران پرسپولیس عهده دار نقش کلیدی بودند و بی تردید اگر این پشتیبانی ها و باهم بودن ها نبود یا هر یک از بخش ها خللی در کارش ایجاد می شد به نتیجه لازم نمی رسیدیم. اهمیت زیادی داشت که تمام این ارکان و بخش ها به خوبی با یکدیگر هماهنگ شوند تا نتیجه اش قهرمانی و شادی همه اعضای این خانواده باشد. پرسپولیس در سایه همین رویکرد توانست لیگ برتر را به سطح بالاتری رسانده و استاندارهای جدید در تمام ابعاد برای آن تعریف کند. حال اهمیت دارد که این شرایط پایدار بماند و به این منظور باید تمام اعضای این خانواده تلاش کنند و هر یک از بخش ها نمی تواند به تنهایی کار را پیش ببرد.

توهین به هر یک از ما توهین به همه ما خواهد بود

طاهری تصریح کرد : درمسیری که طی شد و پیش رو داریم باید به مسائل اقتصادی نیزتوجه خاصی داشته باشیم. ما از طریق همکار تجاری که انتخاب وفرمول جدیدی که به فوتبال ارائه کردیم مراودات با چند موسسه و شرکت داشتیم. البته طبیعی است که انتظارات ما از این همکاری تجاری، بیشتربود و آنچه مد نظر بود به طور کامل برآورده نشده است. قطعا هم دست از تلاش بیشتر برنمی داریم ولی موفقیت ممکن نیست مگر اینکه انسجام و پیوستگی تمام خانواده پرسپولیس حفظ شود و تحت تاثیر احساسات یا تلاش های دیگران به هیچوجه کمرنگ نگردد.

هوادار به اندازه بازیکن محترم است

این برهمه ما تکلیف است که به خاطر نام بزرگ پرسپولیس و جایگاهی که این نام در میان آحاد جامعه دارد، نباید بخشی را بر دیگری ارجحیت بدهیم. این قدرت وبزرگی واقتدار از با هم بودن می آید وطبیعی است که بعضی تلاش کنند با شکستن و از بین بردن آن سد راه ما شوند. دراین مجموعه، همه به یک میزان محترم هستند و دیگران زمانی به پرسپولیس و هر یک از ما احترام می گذارند که با هم در اوج باشیم. به این ترتیب هوادار همان قدر محترم است که بازیکن احترام دارد. بازیکن هم به قدری محترم می شود که کادر فنی یا سایر بخش ها احترام داشته باشند. حرمت هر یک از ما از احترام عضو دیگر خانواده جدا نیست و همه اینها در کنار هم حرمت پرسپولیس را می سازد. هیچ کس نباید طرف یا بخشی را خارج از این دامنه بداند و با رفتار یا گفتار خود به آن خدشه وارد سازد چرا که توهین به هر یک ازما توهین به خود ماخواهد بود.

کاری نکنیم مخالفان پرسپولیس شاد بشوند

وی در ادامه افزود: به همه اعضای خانواده پرسپولیس از هواداران تا باشگاه و بازیکنان توجه می دهم که ما روزهای بسیار سختی را پیش رو داریم هنوز کاری دشوار در آسیا باقی مانده است و در لیگ برتر نیز قهرمان ماندن به مراتب دشوارتر از قهرمان شدن است. بی شک هستند دیگرانی که امیدوارند پرسپولیس با برهم خوردن همبستگی داخلی، متوقف شود. بعضی نیز به این منظور تلاش می کنند و ممکن است به تحریک و تهییج هریک از ما دست بزنند پس درهربخشی حضور داریم موظف هستیم هوشیار عمل کرده و کاری نکنیم رقبا و یا مخالفان پرسپولیس امیدوار و دل شاد بشوند.

برخی با تفرقه اندازی به دنبال منافع خود هستند

طاهری تاکید کرد: شاید زمانی به خاطر غلبه احساسات جریانی پیش بیاید ولی باید بتوانیم بخاطر پرسپولیس آن را کنترل کنیم نباید مرتکب حرکتی اشتباه بشویم که سر سلسله اتفاقات ناگوار باشد. بر مسولین هر یک از بخش ها است که جریان ها را کنترل کنند و خود وارد جریان ها و موج ها نشوند که به راه می افتد. کسی نباید به خود اجازه بدهد به طرف دیگر توهین کند ما در۲ سال گذشته به شدت دنبال این بودیم که همبستگی خانوادگی بوجود آید.

برخی سنگ خود را به سینه می زنند

درهر خانواده ای هم مشکل پیش خواهد آمد اما در وهله اول نباید اجازه داد دیگران متوجه آن شوند اما اگر هم فهمیدند در مرحله بعدی نباید اجازه سو استفاده داد چون همواره افرادی به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود خواهند بود. آن ها سنگ خود به سینه می‌زنند و از تفرقه میان ما به دنبال منافع شخصی هستند. بنا بر این به خاطر عظمت پرسپولیس لازم است صبر و تحمل خود را زیاد کنیم و اگر نگاهمان غیر از این باشد که یک خانواده هستیم به کل مجموعه و خود لطمه زده ایم.

باید از حلاوت کار بزرگ لذت ببریم

سرپرست باشگاه پرسپولیس در ادامه افزود: اکنون زمانی است که باید از حلاوت کار بزرگ خودمان لذت ببریم و برای رسیدن به موفقیت های بیشتر تلاش کنیم نباید با حاشیه ها کام خود را تلخ کرده و جلو پیشرفت را بگیریم حاشیه هایی که از مراسم اهدای جام تا همین لحظه دامن پرسپولیس گرفته درشان و مقام پرسپولیس نیست. لازم است، این شرایط را درهر جایگاهی که هستیم متوقف کنیم. اعضای تیم و هواداران نیز باید حرمت یکدیگر را حفظ کنند. کم توجهی به این موارد به معضلات بیشتر و دور شدن پرسپولیس از اهداف اصلی منجرخواهد شد.

مخالفان ناامید خواهند شد

من باور دارم خانواده پرسپولیس بار دیگر اتحاد خود را به رخ خواهد کشید و رقیبان و مخالفانش از بروز ضعف و سستی در آن ناامید می شوند. آخرین بازی لیگ برتر و مصاف با الوحده صحنه هایی برای نمایش بزرگی پرسپولیس خواهد بود. بازی این هفته در مشهد یک فرصت دوباره است تا بازی با الوحده را با ورزشگاهی مملو از جمعیت و تلاش برای برپایی جشن دیگر و این بار در آسیا پشت سر بگذاریم ولی برای این منظور ابتدا باید متحد شویم و برای یکدیگر بجنگیم.