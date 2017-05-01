اشتباه عجیب باشگاه تراکتورسازی باعث از دست رفتن یک بازیکن شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال تراکتورسازی در حالی در نیم فصل وارد بازار نقل و انتقالات شد که هیچ کس خبر از بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی زمستانی و تابستانی این تیم نداشت. آنها قصد داشتند در راستای ترمیم نقاط ضعف خود بازیکنانی را به خدمت بگیرند و برای این منظور ناچار شدند از تنی چند از بازیکنان شان چشم پوشی کنند.

گرچه نظر باشگاه تراکتورسازی انتقال قرضی علیرضا رمضانی به تیم صبا بود تا این بازیکن برای فصل بعد به جمع سرخ پوشان بازگردد، اما از آنجایی که لیست این باشگاه برای اضافه کردن بازیکن جا نداشت و بازیکن قرضی هم از لیست خارج نمی شود، مسئولین این باشگاه بی خبر از بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی‌شان اقدام به خارج کردن نام رمضانی از لیست کردند به این امید که ابتدای فصل بعد این بازیکن را بازگردانند.

حال که با مشخص شدن بسته بودن پنجره نقل و انتقالات این باشگاه حتی برای تابستان و عدم امکان جذب بازیکن، تراکتورسازان قصد استفاده از داشته‌های خود را دارند و در همین راستا روی بازگشت رمضانی هم حساب کرده بودند، مشخص شد چون این بازیکن به صورت قطعی از این تیم جدا شده، شامل همان محرومیت می شود و امکان بازگشت او به تراکتورسازی نیست.

به این ترتیب و باتوجه به این که تراکتورسازی برای فصل بعد به جهت داشتن بازیکن به شدت در مضیقه است، این اشتباه نیز باعث شد تا حتی امکان استفاده از این بازیکن خود را هم نداشته باشند.