به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، نشست امضای تفاهمنامه همکاری نهاد کتابخانههای عمومی کشور و دبیرخانه ستاد عالی کانون فرهنگی مساجد با حضور علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، حجتالاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد و جمعی از معاونان و مدیران کل، صبح روز شنبه، دهم اردیبهشت در ساختمان خبرگزاری شبستان برگزار شد.
علیرضا مختارپور در این نشست ضمن ابراز خرسندی از حضور در این جلسه پربرکت و معنوی با اشاره به ارتباط ارزشمند کتاب و کتابخوانی با مساجد گفت: آمارها نشان میدهد باوجوداینکه تعداد کتابهای موجود در کتابخانههای نهاد از مساجد بیشتر است اما مساجد بهدلیل گستردگی در مناطق مختلف، مراکز بیشتری را بهعنوان کتابخانه، تحت مدیریت دارند و استفاده از این امکان، فرصت طلایی را برای رشد مطالعه در اختیار نهاد کتابخانههای عمومی قرار میدهد.
وی کانونهای فرهنگی مساجد را ظرفیتی گسترده برای رشد مطالعه با صرف کمترین هزینه دانست و افزود: کشور در حالحاضر با محدودیتهای مالی و اقتصادی روبهرو است و امکان تأسیس و تجهیز کتابخانه عمومی در همه نقاط ایران وجود ندارد.
وی تأکید کرد مساجد از دیرباز بهعنوان مرکزی فرهنگی و مذهبی، محل اجتماع مردم بوده و نقش مهمی در اتفاقات تاریخی مانند: انقلاب و دفاع مقدس داشتهاند و استفاده از این ظرفیت برای رشد فرهنگ کتاب و کتابخوانی، اقدامی مفید و منطقی است.
مختارپور بهرهمندی از ظرفیت کتابخانههای مساجد بهویژه در مناطق محروم و فاقد کتابخانه را بهترین فرصت برای رشد کشور، نظام و انقلاب اسلامی دانست و ادامه داد: باید از این فرصت استفاده کنیم و با تأمین امکانات آموزشی و سامانهای و منابع، کتابخانههای مساجد را غنیتر کنیم تا شاهد ارائه خدمات بهتری به مردم باشیم.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با تأکید بر نقش مساجد در تکامل فرهنگی و معنوی افراد، تصریح کرد: هدف ما از گسترش کتاب و کتابخوانی، انسانسازی است که تحقق آن در بهترین و کاملترین شکل در مساجد به نتیجه میرسد.
وی افزود: امیدوارم همکاری نهاد کتابخانهها و کانون فرهنگی مساجد، فراتر از محدوده تفاهمنامهها گسترش یابد و در بازه زمانی مشخص بتوانیم با ارزیابی تحقق بندهای مختلف این تفاهمنامه و بررسی نقاط ضعف و قوت آن، شاهد رشد قابلتوجهی درزمینه کتابخوانی باشیم.
حجتالاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی، دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد نیز در این نشست با اشاره به اهداف مشترک ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی هنری مساجد و نهاد کتابخانههای عمومی کشور گفت: با توجه به این اهداف مشترک از مدتها قبل تصمیم داشتیم در قالب یک تفاهمنامه گامی مؤثر برای رشد فرهنگ کتابخوانی و اعتلای فرهنگ مسجد برداریم.
وی افزود: بر این اساس پس از تشکیل کارگروهی مشترک و بررسی وضعیت کتابخانههای مساجد و امکاناتی که از طریق نهاد به تقویت بنیه کتابخانههای مساجد اختصاص مییابد، وظایف کانون فرهنگی مساجد و نهاد را تدوین کردیم.
حجتالاسلام ارباب سلیمانی افزود: موضوع ترویج کتابخوانی از برنامههای دولت جمهوری اسلامی در برنامه ششم توسعه است که باید پیگیری شود و فرصت بهرهمندی حداقل ۵درصد از مردم مناطق محروم کشور از حوزه کتاب را هموار کند.
وی با اشاره به اهمیت توسعه کانونهای فرهنگی و هنری بهعنوان بخش دیگری از برنامه ششم توسعه گفت: بر اساس برنامه ششم، دولت باید بهگونهای حرکت کند که در پایان این برنامه، همه مساجد شهری، همچنین روستاهایی با جمعیت بیش از هزار نفر، از کانونهای فرهنگی هنری مساجد برخوردار باشند.
ارباب سلیمانی، ادامه داد: ما نیز بر این اساس، برنامهریزی سال ۱۳۹۶ را بهگونهای تنظیم کردهایم که سالانه ۱۶ درصد به آمار کانونهای فرهنگی هنری و ۸ درصد به آمار کتابخانههای مساجد، افزوده شود.
وی با تأکید بر اهمیت اعتلای فرهنگ کتاب و کتابخوانی در همه مراکز و محلهها گفت: آرزو و آرمان ما این است که در آینده هر مسجد یک کانون و یک کتابخانه داشته باشد و درصورت تحقق این شعار میتوانیم شاهد رفع بخشی از نگرانیها در حوزه آسیبهای اجتماعی و تهاجم فرهنگی و... باشیم.
برای اعتلای کشور، راهی جز ترویج فرهنک کتابخوانی نیست
دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد، اعتلای فرهنگی کشور را نیازمند فکر جمعی و عزم ملی دانست و ادامه داد: اهمیت کتاب در فرهنگ دینی ما بهاندازهای است که خداوند تبارکوتعالی در سوره قلم به آن سوگند میخورد و میفرماید: «ن وَالقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ « (سوگند به قلم و آنچه مینویسند) اگر کتاب و کتابت از اهمیت فوقالعادهای برخوردار نبود اولین آیات نازلشده به پیامبر اکرم با تعبیر «اِقراء» آغاز نمیشد.
وی ادامه داد: سخن از خواندن است و خواندن نیازمند ابزاری است که باید فراهم شود تا انسان بتواند در سایه مطالعه و تربیت بر طاغوت درون و برون خویش، غالب شود.
ارباب سلیمانی افزود: افتخار میکنیم که بهعنوان یک مسلمان همواره موضوع خواندن را در دستور کارداریم و اگر بخواهیم جمهوری اسلامی ایران به جایگاه واقعی خود در جهان و منطقه برسد، راهی جز ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و در رأس آن قرآن کریم و پیامهای پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) نداریم.
بازدید دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور و دیگر مسئولین از بخشهای مختلف خبرگزاری شبستان، بخش پایانی این نشست بود.
