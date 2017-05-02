اگر مدافعان حرم نبودند زود نوبت ما می شد در هتک حریم و حرمتمان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در کانال تلگرامی خود با تجلیل از مدافعان حرم نوشت: امروز باید تا قدردان ایثار مدافعان باشیم و نه اینکه زبان به سرزنش گشاییم.

متن این پست تلگرامی به شرح زیر است:

برای مدافعان_حرم!

آنان که گاهِ نشستن ما در گرماگرم رزم و مبارزه هستند و آنان که جان، کمترین ارزش را برایشان دارد، همانانی که دل از بازیهای دنیا گسستند تا به جانان بپیوندند، آری دلاورمردان این مرز و بوم که گاه در شلمچه و بازی دراز راست قامت ایستادند و گاه دیگر در کنار حرم دخت ولی خدا به مقاومت برخاستند، ایستادند تا سایه سار ما باشند و دشمن را از حریم خانه هایمان دور نگه دارند. امروز باید تا قدردان ایثار آنها باشیم و نه اینکه زبان به سرزنش گشاییم. باید ما را پاس بداریم حریم و حرمت آنانی که برای دفاع از حریم، قامت بر افراشتند و نه اینکه زبان به درازی باز کنیم در مذمت شان. و بدانیم که اگر آنها نبودند، زود نوبت ما می شد در هتک حریم و حرمتمان. زبان حال آنان این گونه است:

ما دشمن آه و آوخ و افسوسیم

بـا شوق لبان مرگ را می بوسیــم

دریـا دریا اگـــر زما برگیرنـد

کم می نشویم، از آن که اقیانوسیم

به گزارش مهر، غلامحسین کرباسچی در روزهای اخیر در ستاد یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری سخنانی کنایه آمیز درباره مدافعان حرم گفته بود.