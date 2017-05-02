به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاحیه سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران صبح امروز سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و با قرائت پیام «سرجیو ماتارلا» رئیس‌جمهور ایتالیا به مناسبت حضور این کشور به عنوان میهمان ویژه در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران برگزار شد.

در این پیام که از سوی «آنتیمو چزارو» معاون وزیر میراث و فعالیت‌های فرهنگی و گردشگری ایتالیا در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب قرائت شد، رئیس‌جمهور ایتالیا اعلام کرده بود: مفتخرم تا افتتاح این دوره از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را با میزبانی ایران از کشور ایتالیا که به عنوان میهمان ویژه در نمایشگاه کتاب تهران حضور پیدا کرده است، به آقای رئیس‌جمهور دکتر حسن روحانی صمیمانه تبریک عرض کنم و با افتخار یادآور شوم که من و ایشان در ملاقاتی که در ژانویه ۲۰۱۷ با همدیگر داشتیم، موضوع فرهنگ را در گفتگوی دوجانبه خودمان مورد بحث و بررسی قرار دادیم.

در پیام رئیس‌جمهور ایتالیا همچنین آمده بود: کاغذ از طریق جاده ابریشم از خاور به باختر رسید و در این مسیر کاغذ و کتاب، تاریخ جهان را تغییر داده‌اند. دو ملت ایران و ایتالیا در طول اعصار و قرون همواره آگاهی و خِرد خود را از این طریق با همدیگر تبادل کرده‌اند و در تحکیم تمدن جهانی نقش مؤثری ایفا کرده‌اند.

پس از قرائت این پیام، معاون وزیر فرهنگ ایتالیا همچنین تبریک و شادباش «داریو فرانچسکینی» وزیر فرهنگ این کشور را به مناسبت برپایی سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به مقامات ایرانی ابلاغ کرد و از قول او یادآور شد: حضور ایتالیا در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران، نقطه عطفی در تاریخ همکاری‌های فرهنگی دو کشور به حساب خواهد آمد.

معاون وزیر فرهنگ ایتالیا سپس با اشاره به حضور خود در دوره قبلی نمایشگاه کتاب تهران و دیدارش با همتای ایرانی خود سید عباس صالحی افزود: در آن سفر مقدمات حضور ایتالیا را به عنوان میهمان ویژه در نمایشگاه کتاب تهران در سال جاری فراهم کردیم. ما به اهمیت این رویداد که در نوع خود بزرگترین اتفاق فرهنگی خاورمیانه محسوب می‌شود، واقف هستیم. تعداد زیاد ناشران و غرفه‌داران موجب می‌شود تا این رویداد به یک نقطه عطف تبدیل شود.

وی شرکت کشورش را در نمایشگاه امسال کتاب تهران، محدود به فضای این نمایشگاه نکرد و تصریح کرد: ما علاوه بر برنامه‌هایی که در ایام نمایشگاه برگزار خواهیم کرد، اتفاقات فرهنگی دیگری را هم در سطح شهر تهران شکل داده‌ایم که از جمله آنها، برگزاری نمایشگاهی از کتاب‌های نفیس کلیسای آنجلیکای رُم در محل کتابخانه ملی ایران است.

چزارو همچنین از همکاری برخی دیگر از نهادهای مسئول در ایتالیا از جمله وزارت امور خارجه این کشور، انجمن ناشران ایتالیا، سفارت ایتالیا و دفتر بازرگانی خارجی ایتالیا در تهران در همکاری با وزارت فرهنگ این کشور، برای تشکیل نشست‌ها و برنامه‌های ایتالیا در نمایشگاه امسال کتاب تقدیر و تأکید کرد: تلاش می‌کنیم در این نمایشگاه زمینه همکاری صنعت نشر ایتالیا با ایران را شکل دهیم، چرا که این مهم از ملزومات شناخت متقابل این دو جامعه مدنی نسبت به یکدیگر است.

در ادامه این مراسم تمبر یادبود سی‌امین سال نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران توسط علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین سید عباس صالحی رئیس نمایشگاه کتاب تهران رونمایی و امضا شد.

سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از فردا ۱۳ اردیبهشت به مدت ۱۰ روز در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب پذیرای عموم بازدیدکنندگان خواهد بود؛ ساعت فعالیت نمایشگاه از ۱۰ صبح تا ۲۰ شب است.