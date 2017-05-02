اولین ترجمه فارسی «پینوکیو» از نسخه ایتالیایی در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین ترجمه از رمان «پینوکیو» که از از زبان ایتالیایی به عنوان زبان اصلی خلق این رمان، به زبان فارسی صورت گرفته است روز جمعه ۱۵ اردیبهشت در نمایشگاه کتاب رونمایی می‌شود.

«پینوکیو» شاهکار ادبی ایتالیا در قرن نوزدهم توسط کارلو کلودی نوشته شده است. در واقع او برای نخستین بار این داستان بلند را در سال ۱۸۸۱ در یک نشریه کودکان در ایتالیا منتشر کرد و به تدریج از چنان شهرتی برخوردار شد که جزئی از کتاب درسی کودکان در ایتالیا شد.

ترجمه این رمان از زبان ایتالیایی به زبان فارسی را غلامرضا امامی نویسنده ومترجم ایرانی انجام داده است و کتاب به همراه نقاشی‌هایی از ربرتو انیتو چنیتی از سوی نشر سپاس منتشر شده است.

این ترجمه همچنین با مقدمه‌های ایران شناسان شهیر استادان پیه مونتسه و ماریو کاساری همراه است.

مراسم رونمایی از این کتاب روز جمعه ۱۵ شهریور از ساعت ۱۱ تا ۱۲:۳۰ در غرفه ایتالیا واقع در بخش بین‌الملل نمایشگاه کتاب برگزار می‌شود.

سی‌امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از روز ۱۵ اردیبهشت در شهر آفتاب تهران آغاز به کار می‌کند