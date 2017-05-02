به گزارش خبرنگار مهر، نماینده شهرستان شبستر در مجلس شورای اسلامی به مناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگر با مسئولان این حوزه دیدار و در خصوص مسائل و موضوعات مرتبط با جامعه کارگری بویژه در شهرستان شبستر به بحث و گفت و گو پرداخت.

اشتغال پایدار آخرین زنجیره فرآیند تولید است

معصومه آقاپور علیشاهی نماینده شهرستان شبستر در مجلس که ظهر سه شنبه در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شبستر حضور یافته بود، گفت: خوشبختانه با بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و خدماتی و حمایت‌های صورت گرفته، شاهد استمرار فعالیت‌ اکثر واحدها و حفظ فرصت‌های شغلی موجود در شهرستان شبستر هستیم.

وی تصریح کرد: کارگران، جهادگران عرصه تولید کشور هستند و هفته کارگر فرصتی برای قدردانی از ارزش ها و جایگاه کار و کارگر است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در چهار سال متوالی شعار سال را با موضوع اقتصادی مطرح نموده‌اند، اظهار داشت: تولید، اشتغال و کارآفرینی برای رشد و توسعه کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و ضروری است همه به ویژه مسئولان ذیربط برای تحقق موضوع بکوشند.

آقاپور با بیان اینکه تعامل سازنده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان با واحدهای کارگری عامل رضایتمندی مدیران و مجموعه است، گفت: تعامل سازنده و حمایت ازمدیران واحدهای تولیدی رشد و توسعه و کاهش بیشتر نرخ بیکاری درشهرستان را به دنبال خواهد داشت و فعالیت کارگران زحمت کش در عرصه های مختلف، سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را موجب می شود.

وی با تاکید بر اصلاح فرآیند تولید در کشور افزود: اشتغال پایدار در کشور تنها وام دهی نیست، بلکه اشتغال پایدار آخرین زنجیره فرآیند تولید است و لذا با بررسی موضوع در کمیسیون اقتصادی، مجلس دهم و دولت تدبیر و امید همکاری و تلاش زیادی برای رفع موانع پیشروی تولید و فروش داشته‌اند و این مهم در شهرستان شبستر با دقت نظر خاصی صورت می گیرد.

وی خاطر نشان کرد: کارگران صاحبان اصلی این انقلاب و کشور هستند و مسئولان لازم است در جهت رفاه هر چه بیشتر حال آنان تلاش شبانه روزی کنند.

رونق تولید و اشتغال نیازمند برنامه ریزی است

معاون فرماندار شبستر نیز در این بازدید گفت: برای رونق تولید و اشتغال باید تمام عناصر برنامه ریزی و تلاش کنند.

حیدر ملکی معاون فرماندار شبستر با اشاره به نقش موثر کارگران در تولید و رونق اشتغال تصریح کرد: کارگران در طول تاریخ میهن اسلامی مان با جان فشانی و نثار خون خود نقش بسزایی در به ثمر رساندن انقلاب اسلامی، دفاع از کیان ایران و در سازندگی و بازسازی این مرز و بوم داشتند.