سلیمانی: تنگستان تبدیل به قطب تولید و اشتغال استان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح دوشنبه در دیدار با جمعی از کارگران، نمایندگان تشکلهای کارگری و مسئولان واحدهای تولیدی شهرستان تنگستان به مناسبت هفته کار و کارگر، ضمن گرامیداشت این هفته، از تلاشهای صادقانه و نقش مؤثر کارگران در پیشرفت کشور قدردانی کرد و گفت: کارگران ستونهای اصلی اقتصاد و تولید ملی هستند و بدون پشتکار و تعهد آنان، مسیر توسعه پایدار کشور هموار نخواهد شد.
فرماندار تنگستان با اشاره به جایگاه کار و تلاش در فرهنگ اسلامی افزود: از نگاه دینی، کار نهتنها وسیله معاش بلکه یک عبادت است و جامعهای که فرهنگ کار را ارج نهد، به رشد و عزت دست مییابد.
وی تأکید کرد: دولت و مسئولان شهرستان خود را موظف میدانند که مشکلات جامعه کارگری را با نگاه حمایتی و حلمحور پیگیری کنند و تلاش برای ارتقای وضعیت معیشتی، بیمهای و رفاهی کارگران از اولویتهای کاری ما است.
فرماندار تنگستان همچنین با اشاره به ظرفیتهای صنعتی و اقتصادی شهرستان گفت: تنگستان با برخورداری از نیروی انسانی پرتلاش و جوان میتواند به یکی از قطبهای تولید و اشتغال استان تبدیل شود و در این مسیر، همراهی کارگران و مدیران واحدهای صنعتی نقشی تعیینکننده دارد.
در پایان مراسم، تعدادی از کارگران و نمایندگان صنوف مختلف نیز دیدگاهها و مطالبات خود را مطرح کردند و ضمن تشکر از توجه مسئولان، خواستار اقدامات مؤثرتر در زمینه حمایت از اشتغال محلی و بهبود شرایط کار شدند.
این دیدار با فضای صمیمانه و متأثر از روحیه همدلی و قدردانی از مقام کارگر به پایان رسید.
نظر شما