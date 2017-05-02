به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین حسینی محمدی صبح سهشنبه در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به تلاش برای توسعه تولید و اشتغال در استان بوشهر اظهار داشت: در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب تلاش ویژهای برای توسعه تولید و اشتغال داریم.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم که امسال شاهد رونق تولید در استان باشیم و زمینه توسعه اشتغال فراهم شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به ثبتنام ۳۷۴ بنگاه اقتصادی تولیدی استان بوشهر در سامانه بهینیاب از سال گذشته تاکنون، افزود: در نشستهای کارشناسی کارگروه ستاد تسهیل ۲۴۱ مورد بررسی شده و بانکهای عامل ارجاع شده است که ۱۳۶ مورد به عقد قرارداد انجامیده است و ۱۲۷ مورد پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه در مجموع ۸۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی استان پرداخت شده است، ادامه داد: این تسهیلات در بخش های مختلف ارائه شده که نقش مهمی در توسعه اشتغال و تولید دارد.
حسینی محمدی با اشاره به اینکه هزار مصوبه در ۸۵ نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان از سال ۹۴ تاکنون تصویب شده است، گفت: مسائل بانکی، تامین اجتماعی، امور مالیاتی و تامین انرژی از مهمترین موارد مورد بحث در نشستهای کارگروه است.
