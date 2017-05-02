اندیشه شهید مطهری هنوز باقی است/ باید از وجه عقلانی دین دفاع کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، همایش حکمت مطهر صبح امروز در دانشکده صدا و سیما با حضور مسئولان لشگری و کشوری آغاز به کار کرد.

در ابتدای این مراسم، پس از خوشامدگویی و خیرمقدم توسط رئیس دانشکده صدا و سیما، غلامعلی حداد عادل، مشاور عالی مقام معظم رهبری در خصوص شخصیت شهید مطهری سخنرانی کرد.

وی گفت: همه باید مطهری را بشناسند و او را بشناسانند، اما بیش از همه اینها این وظیفه به عهده صدا و سیما است. استاد مطهری وجود پربرکتی برای عالم انسانی و جمهوری اسلامی ایران بوده و هست. وجود ایشان مثل چهره جوشانی است که حکمت و معرفت آن هیچ وقت قطع نمی شود. امروز هم فکر شهید مطهری هنوز در میان ما باقی است.

حداد عادل افزود: مطهری یک مومن، متعبد، عالم، معلم، نویسنده، سخنور، متفکر، فیلسوف، مصلح اجتماعی، انقلابی و مبارز بود؛ برآیند همه این امتیازات هم به شهادت رسیدن ایشان بود.

مشاور عالی مقام معظم رهبری ادامه داد: شهید مطهری نگاه عقلانی به هستی و انسان داشت و با چشم عقل به همه چیز نگاه می کرد. از نظر شهید مطهری، زیبایی های اسلام هم همگی عقلانی بود. اینکه امام (ره) تا به این اندازه به ایشان ابراز علاقه می کردند صرفا جنبه عاطفی نداشت، علتش این بودکه حضرت امام (ره) به جنبه عقلانی شهید مطهری هم توجه داشتند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ادامه گفت: شهید مطهری دین را وحی خداوند حکیم می دانست، بنابراین از نظر وی هیچ حکمی از احکام اسلامی وجود ندارد که وجه عقلانی نداشته باشد. به عبارت دیگر به عقیده ایشان هیچ حکمی بدون حکمت نیست. این نوع نگاه شهید مطهری نگاه قرآنی و اسلامی است و در تمام دوران فکری شهید مطهری هم حضور داشت. اگر رهبری تا به این اندازه برای شهید مطهری احترام قائل هستند، دلیلش این است که رهبر انقلاب، امام خمینی(ره) و مطهری هر سه به عقل و عقلانیت توجه داشتند و همین عقلانیت هم مطهری را به فلسفه جذب کرد.

حداد عادل گفت: بزرگترین میراث شهید مطهری شیوه نگاه ایشان به دین است و امروز بیش از هر زمان دیگری باید از وجه عقلانی دین دفاع کنیم. اگر ما از این گوهر عقلانی دین غفلت کنیم، سرنوشتی جز غلتیدن در سکولاریسم نخواهیم داشت. از نظر فیلسوفان دین دو تلقی از دین وجود دارد، تلقی اول این است که دین در ایمان خلاصه می شود. بر این اساس دین یک اعتقاد و ایمان قلبی و حداکثر فایده دین، ایمان قلبی است. تلقی دوم این است که همه موارد اول را تایید می کند ولی می گوید دین فقط یک ایمان قلبی نیست، بلکه با تعقل و تفکر هم قابل دفاع است و گزاره های دینی همگی گزاره های مستدل هستند.

وی در پایان افزود: به عقیده شهید مطهری عقل بزرگترین نعمتی است که خداوند به بشر داده است و اجتهاد میدان وسیعی است که بشر باید عقل خودش را در آن به کار بگیرد. از نظر شهید مطهری، بشر به درجه ای از عقلانیت رسیده که بتواند مسائل جدید را با پایه دینی و اجتهاد حل کند. باید در همه امور از این نگاه استفاده کنیم، چون اگر این نگاه نباشد ما زمینه را برای سکولاریسم فراهم کرده ایم. متاسفانه سکولاریسم بلایی است که ممکن است گریبان افراد متدین را هم بگیرد و این گونه مسائل بود که شهید مطهری را به عنوان مصلح اجتماعی به فکر وا می داشت.