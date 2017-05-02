آغاز تبلیغات محیطی جشنواره کتابخوانی رضوی استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان تهران، علی نیکنام مدیر کل کتابخانه های عمومی استان تهران گفت: توزیع سی دی و اقلام تبلیغاتی هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه های استان آغاز شد.

وی گفت: بدون شک تبلیغات و اطلاع‌رسانی مناسب نقش به سزایی در استقبال مردم از هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی خواهد داشت. برای پوشش تبلیغاتی این جشنواره در مرحله نخست نشستی با روسای ادارات شهرستانهای استان و سپس نشستی با مسئولین کتابخانه های عمومی شهر تهران برگزار شد و طی آن شیوه نامه و دستورالعمل اطلاع رسانی و تبلیغات هفتمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی ابلاغ و تبیین شد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان تهران در ادامه گفت: در راستای اجرایی کردن بخشنامه کشوری اطلاع رسانی تمام اقلام تبلیغاتی اداره کل طراحی و چاپ شد و از امروز کار توزیع آن در سطح استان تهران آغاز شده است. ادارات کتابخانه های عمومی شهرستان های استان با توزیع مناسب این اقلام در محیط‌های شهری و مکان‌های پر رفت و آمد نقش به سزایی در استقبال مردم از این جشنواره خواهند داشت.

نیکنام گفت: تبلیغات این جشنواره صرفا به تبلیغات محیطی محدود نمی‌شود و با توجه به رایزنی های صورت گرفته نشریات محلی و سراسری استان نیز با چاپ فراخوان این جشنواره به اطلاع‌رسانی درباره این رویداد فرهنگی می‌پردازند. علاوه بر این با هماهنگی‌های به عمل آمده با ادارات ، سازمانها، مدارس و دانشگاه ها و سایت‌های خبری استان؛ لینک اطلاع رسانی این جشنواره برای تمامی مراکز ارسال و بنا شده لینک اطلاع‌رسانی جشنواره به این سایت‌ها متصل شود.

وی در پایان گفت: علاوه بر موارد مذکور در تمام کتابخانه های عمومی استان بخشی به عنوان هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی آماده سازی شده که اعضا می توانند با مراجعه به این بخش نسبت به ثبت نام و دریافت اقلام تبلیغاتی نظیر لوح فشرده کتابهای مسابقه اقدام کنند و در همین راستا نیز دو نسخه از هر عنوان کتابهای جشنواره در اختیار کتابخانه ها قرار گرفته و اعضا می توانند با مراجعه به نزدیکترین کتابخانه های عمومی محل زندگی خود نسبت به امانت گرفتن کتابها اقدام و پس از مطالعه در مسابقه شرکت کنند.