حال فوتبال ایران خوب است/ با حداقل هزینه اول آسیا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج در این دیدار ضمن تبریک اعیاد مبارک شعبانیه گفت: شرایط مناسب در فوتبال بزرگسالان، راهیابی تیم فوتبال ساحلی در جمع هشت تیم برتر جهان و موفقیت نوجوانان و جوانان در مرحله نهایی قهرمانی آسیا و راهیابی به جام جهانی، نشان دهنده وضعیت مناسب فوتبال در کشور است و به زعم من حال فوتبال کشور خوب است.

وی افزود: نگاه ما در فدراسیون فوتبال نگاه اقتصاد مقاومتی است. خوشبختانه با شرایطی که از لحاظ مالی داریم، با حداقل هزینه اول آسیا هستیم.

وی ادامه داد: شما دختران ایران زمین با حفظ شئونات اسلامی در میادین و صحنه های بین المللی حضوری موفق داشته باشید و امیدوارم با قدرت نشان دهید که می توانید در عرصه های مختلف عملکرد موفق داشته باشید.

در ادامه غلامحسین زمان آبادی، مسئول فرهنگی فدراسیون استفاده از هوش ایرانی در فوتبال که نه تنها یک کار فنی بلکه یک هنر انسانی است و استفاده از اضافه کار در تمرینات را عامل برتری و موفقیت عنوان کرد و افزود: کسانی که به قله های قهرمانی دست پیدا می‌کنند بیشتر از وظایف خود در تلاشند.

در پایان دکتر لیلا صوفی زاده از رئیس فدراسیون درخواست استفاده از مشاورین فنی در تقویت تیم ملی فوتسال را داشت که مقرر شد بررسی های لازم در این زمینه صورت گیرد.