جهانگیری جان باختن جمعی از کارگران معدن آزادشهر را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با صدور پیامی جان باختن جمعی از کارگران معدن آزادشهر را تسلیت گفت و افزود: لازم است در اجرای دستور رییس جمهور مسئولین ملی و منطقه ای حداکثر تلاش خود را برای التیام این مصیبت و کاهش آثار آن و رسیدگی به وضعیت مجروحان بکار گیرند و اینجانب را بطور مستمر در جریان پیشرفت امور قرار دهند.

متن پیام اسحاق جهانگیری بدین شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون



حادثه تلخ و تأسف بار جان باختن و مجروح شدن جمعی از کارگران معدن آزادشهر، ملت ایران را در غم و اندوه بزرگی فرو برد. اینجانب از نزدیک با سختی های طاقت فرسای زندگی این قشر شریف و زحمتکش آشنا بوده و هستم. ضمن تسلیت به معدنکاران زحمتکش و سخت کوش ، تأسف عمیق خود را از این حادثه دردناک ابراز می کنم و در این غم سنگین با خانواده های عزیزان جان باخته همدردی می نمایم. لازم است در اجرای دستور رییس محترم جمهور مسئولین ملی و منطقه ای حداکثر تلاش خود را برای التیام این مصیبت و کاهش آثار آن و رسیدگی به وضعیت مجروحان بکار گیرند و اینجانب را بطور مستمر در جریان پیشرفت امور قرار دهند.

از خداوند متعال رحمت و مغفرت برای درگذشتگان ، صبر و اجر برای بازماندگان و شفای کامل برای مجروحان

این حادثه دردناک را مسئلت دارم.



اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور