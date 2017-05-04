به گزارش خبرگزاری مهر، احسان قاضیزاده هاشمی، نماینده مردم فریمان و سخنگوی کمیته بررسی تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری از حضور نماینده احمدینژاد در کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و اظهار داشت: با توجه به شکایت محمود احمدینژاد رئیس دولت نهم و دهم نسبت به اظهارات برخی کاندیدهای دوازدهمین دوراه انتخابات ریاستجمهوری، نماینده تامالاختیار وی صبح امروز پنجشنبه (۱۴ اردیبشهت ماه ۹۶) در محل معاونت سیاسی سازمان صداوسیما حاضر شد.
وی افزود: نماینده احمدینژاد در این جلسه دلایل شکایت احمدینژاد را در اختیار کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری قرار داد.
سخنگوی کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری همچنین تصریح کرد: در پایان جلسه مقرر شد بخش دیگری از دلایل وی در اختیار کمیسیون قرار گیرد تا برای پاسخگویی در رسانه ملی از سوی کمیسیون بررسی شود.
نظر شما