۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۵۶

قاضی زاده هاشمی:

نماینده احمدی‌نژاد در کمیته تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری حاضر شد

سخنگوی کمیته بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفت: نماینده احمدی‌نژاد دلایل شکایت احمدی‌نژاد را در اختیار کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مردم فریمان و سخنگوی کمیته بررسی تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری از حضور نماینده احمدی‌نژاد در کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و اظهار داشت: با توجه به شکایت محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت نهم و دهم نسبت به اظهارات برخی کاندیدهای دوازدهمین دوراه انتخابات ریاست‌جمهوری، نماینده تام‌الاختیار وی صبح امروز پنج‌شنبه (۱۴ اردیبشهت ماه ۹۶) در محل معاونت سیاسی سازمان صداوسیما حاضر شد.

وی افزود: نماینده احمدی‌نژاد در این جلسه دلایل شکایت احمدی‌نژاد را در اختیار کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری قرار داد.

سخنگوی کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری همچنین تصریح کرد: در پایان جلسه مقرر شد بخش دیگری از دلایل وی در اختیار کمیسیون قرار گیرد تا برای پاسخگویی در رسانه ملی از سوی کمیسیون بررسی شود.

