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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۰۰

خروش حماسی مردم انقلابی مشگین شهر

خروش حماسی مردم انقلابی مشگین شهر

مشگین- مردم انقلابی مشگین شهر با حضور در اجتماع شبانه بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند

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کد مطلب 6936835

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