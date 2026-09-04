https://mehrnews.com/x3cY95 ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۰۰ کد مطلب 6936835 استانها اردبیل استانها اردبیل ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۰۰ خروش حماسی مردم انقلابی مشگین شهر مشگین- مردم انقلابی مشگین شهر با حضور در اجتماع شبانه بار دیگر با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند دریافت 7 MB کد مطلب 6936835 کپی شد مطالب مرتبط واکنش مردم مشگین شهر به زلزله ۱۳۴۷ فردوس خراسان جنوبی توقیف بیش از ۵۰ خودروی هنجارشکن در مشگینشهر اتحاد و همدلی مردم، راه مقابله با توطئههای دشمن است کلنگ هنرستان هتلداری و گردشگری در مشگینشهر اجتماع حماسی مردم انقلابی مشگین برچسبها اردبیل مشگین شهر رهبر معظم انقلاب اسلامی
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