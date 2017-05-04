بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب تهران محتمل است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، عصر امروز ۱۴ اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید از سیامین دوره نمایشگاه کتاب تهران ، بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه کتاب را محتمل دانست و گفت: این احتمال وجود دارد که مقام معظم رهبری از نمایشگاه بازدید کنند اما شخصا از برنامه دقیق ایشان آگاه نیستم ولی مثل همه از حضور ایشان در نمایشگاه خوشحال میشوم چراکه یک پیام برای همه ما دارد.
وی همچنین درباره نظرش پیرامون واسپاری امور نمایشگاه به صنوف نشر گفت: واگذاری بیش از نود درصد امور نمایشگاه کتاب به صنوف نشر کار بسیار درستی بوده است و من با این اتفاق موافق هستم.
وی افزود: ما اصولا محتاج تجربه اهل فن هستیم و ناشران هم بهتر میتوانند تصمیمگیری کنند و اگر مشکلی بین آنها پیش بیاید سریعتر مرتفع می شود.
رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی تصریح کرد: واگذاری امور فرهنگی کشور به بخش خصوصی توقعات را پایین میآورد، در واقع آنها شریک در امور فرهنگی میشوند.
حداد عادل نظر خود را در بازدید از سیاُمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران این گونه بیان کرد: سیاُمین سالگرد تولد کتاب در نمایشگاه، در رشد و بالندگی صنعت نشر کشور تاثیر به سزایی داشته است و فرهنگستان هم مهمترین کتاب خود را با نام جلد دوم فرهنگ جامع زبان فارسی به نمایشگاه کتاب امسال آورده است.
وی درخصوص این کتاب گفت: تالیف جلد دوم فرهنگ جامع زبان فارسی یک پروژه و طرح پژوهشی ملی است که طی ۲۳ سال با همکاری ۵۰ نفر از متخصصان حوزه ادبیات و زبان فارسی در فرهنگستان روانه بازار نشر شده است.
سیاُمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با شعار «یک کتاب بیشتر بخوانیم» از ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار میشود. مجموعه شهر آفتاب در اتوبان خلیج فارس، روبه روی حرم مطهر امام خمینی (ره) قرار دارد.
