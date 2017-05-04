مدیریت بحران دماوند به حالت آماده باش در آمد

ناصر محمودی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که بنا بر گزارش های واصله از سوی سازمان مدیریت بحران کشور، توده هوای طوفانی از جنوب غرب استان وارد و از شمال شرق استان خارج می‌شود، افزود: از آنجایی که احتمال تخریب و خسارت بالا است لذا واحدهای عملیاتی و امدادی، شهرداری و دیگر دستگاه‌های ستاد مدیریت بحران به حالت آماده‌باش قرار گرفته و تمهیدات لازم جهت اقدامات لازم صورت پذیرفت.

وی ادامه داد: از طرفی احتمال تداوم بارندگی در شهرستان دماوند توسط اداره هواشناسی داده شده و با ورود سامانه بارشی، رگبار و رعد و برق از بعد از ظهر جمعه وجود دارد و به این علت کارگروه های ستاد مدیریت بحران شهرستان به حالت آماده باش در آمدند.

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان دماوند با بیان توصیه هایی به مردم، گفت: احتمال جاری شدن سیلاب در رودخانه‌ها و معابر عمومی وجود دارد و مردم عزیز و به خصوص مسافران مراقب اوضاع باشند و از برپا کردن چادر و استقرار در اطراف رودخانه ها به شدت پرهیز کنند.

محمودی فرد گفت: همچنین مردم در مواقع طوفان از پارک خودروهای خود و یا عبور از زیر درختان کهنسال و یا ساختمان های در حال ساخت خودداری کنند.