به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پایان نشست دبیران این حزب ضمن ارزیابی مناظره دوم انتخاباتی، گفت: دولت با برنامه و کارکرد ضعیف، وقتی زنگ حساب زده میشود نباید انشاء بخواند بلکه باید صداقت به سئوالات و انتقادات پاسخ دهد.
وی افزود: آقای سیدمصطفی میرسلیم در مناظره دوم درخشید و تقریباً توجه همه شبکههای اجتماعی را به خود جلب کرد. او با انصاف و صداقت سخن گفت و صریح از منافع ملی و منافع مردم به ویژه محرومان دفاع کرد.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: عدهای از وزرای دولت کاسب هستند و این رویکرد درستی در حکمرانی نیست.
حبیبی گفت: سیاست خارجی فقط در برجام خلاصه نمیشود، آن هم برجامی که طرف مقابل به بخش مهمی از تعهداتش عمل نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: همانطور که آقای میرسلیم گفت، دولت اصل هشتم قانون اساسی و موضوع مهم امر به معروف و نهی از منکر را معطل گذاشته است و به لوازم آن ملتزم نیست.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: دولت به منتقدین خود نه تنها پاسخ نمیدهد بلکه اهانت میکند و آنها را به جهنم حواله میدهد. میرسلیم در مناظره دوم تاکید کرد که قانون دسترسی به اطلاعات اجرا نمیشود چراکه دولت بر سر برخی اقدامات سیاسی، اقتصادی و… مهر محرمانه و سری زده است و اجازه نمیدهد کارکرد آن زیر نگاه نقادانه مردم به ویژه نهادهای نظارتی برود.
حبیبی با بیان اینکه رقیبهراسی آن هم با قلب واقعیتها جواب نمیدهد، اظهار کرد: طفره رفتن از پاسخ به سؤالات دولت را ضعیف نشان میدهد. خیلی از سؤالات و مباحث مربوط به کاستیهای دولت یازدهم در این مناظره بی پاسخ مانده است. لازم است آقای روحانی و جهانگیری از شبکه وسیع رسانهای که در اختیار دارند به این سؤالات پاسخ دهند.
وی گفت: البته در عملکرد دولت یازدهم نقاط قوتی هم وجود دارد که دولت در بیان آن نباید سهم گذشتگان را فراموش کند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: نامزد ما در طرح دیدگاههای انتقادی خود صداقت، اخلاق، انصاف و احترام به طرف مقابل را حفظ کرد و این برگ برنده ما در این مناظره بود.
حبیبی افزود: همانطور که آقای میرسلیم گفتند، دولت آینده باید در دست جوانان باشد. دولت پیر، خسته و بسته نمیتواند تحرک و تحول ایجاد کند. ظرفیت عظیمی از قدرت در دست جوانان این مملکت است که میتواند کوهها را جابجا کند.
وی با بیان اینکه نقد خلاف انصاف و به دور از واقعیت روحانی و جهانگیری از دولتهای نهم و دهم مسموع نیست زیرا کسی در مناظره دفاع از دولت پیشین را نمایندگی نمیکند، اظهار کرد: اگر واقعا جهانگیری و روحانی به سخنان خود اطمینان دارند در یک مناظره زنده با رئیس دولت قبل، رو در رو حرفهای خود را بزنند و پاسخ مطالب خود را بگیرند و یا ادعاهای خود را ثابت کنند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اظهار تأسف از اظهارات روحانی درباره برنامه موشکی ایران، گفت: زیرساختهای دفاعی ایران در روی زمین و اعماق زمین، لرزه به اندام دشمن انداخته است و اقتدار و امنیت ملی را تضمین کرده است. چرا باید آقای روحانی که رئیس شورایعالی امنیت ملی است این امر را با سخنان حساب نشده تخطئه کند.
حبیبی افزود: چرا مردم را از توهم جنگ میترسانید. این ملت طی ۴ دهه گذشته ترس را ترساندهاند و با قدرت در برابر دشمن ایستادهاند. ملت ما جنگطلب نیست اما اگر جنگی رخ دهد در دفاع از خود تردید نمیکند و حتما دشمن را پشیمان خواهد کرد. به نظر میرسد دوگانه جنگ و صلح یک حربه زنگزده در تبلیغات است و اگر آقایان از آمریکا میترسند، ملت نمیترسد. بهتر است آقایان جای خود را به کسانی بدهند که مثل شیر در برابر قدرتطلبیهای آمریکا در منطقه و جهان بایستند.
وی گفت: موفقیتهای سیاسی بینالمللی ما جز با پشتوانه قدرت ملی و بخصوص قدرت دفاعی تحقق یافتنی نیست.
حبیبی افزود: امروز دوقطبی کارآمدی و ناکارآمدی در اضلاع رقابت شکل گرفته است. مردم باید تصمیم بگیرند رکود، بیکاری، تورم میخواهند یا رشد، اشتغال و رونق. مردم باید تصمیم بگیرند ترس و ذلت در برابر دشمن میخواهند یا عزت و اقتدار. مطمئن باشید مردم انتخاب خود را خواهند کرد.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با عرض تسلیت به خانوادههای داغدار معدنچیان در گرگان گفت: کارگران قشر محروم، مستضعف و زحمتکش جامعه هستند. رونق و توسعه اقتصادی روی دوش پرتوان آنهاست. واقعا این حادثه ملت را داغدار کرد.
وی تاکید کرد: چرا در بخش معدن نظارت کافی برای حفظ ایمنی وجود ندارد. دولت و دستگاههای نظارتی باید پاسخگو باشند.
حبیبی همچنین تحولات منطقه را مورد اشاره قرار داد و گفت: عربستان همچنان از تروریسم در منطقه دفاع میکند و به مداخلات خود در بحرین ادامه میدهد.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی اظهار کرد: دولت نباید رجزخوانیهای اخیر مقامات عربستان را بیپاسخ بگذارند. دولت باید از به راه انداختن حمام خون در بحرین دولت جبار ریاض را پرهیز دهد. اظهارات اخیر روحانی و جهانگیری در مناظره، راجع به عربستان موضعگیری درستی نبود.
وی با اشاره به مذاکرات آستانه گفت: خوشبختانه توافقات ایران، روسیه و ترکیه آرامش را در بخشهایی از مناطق بحران سوریه باز گردانده است. البته هر راهکاری برای رسیدن به آرامش در سوریه باید با توافق دولت سوریه باشد.
حبیبی تصریح کرد: هر چقدر آمریکا از مداخله در سوریه به دور باشد بحران زودتر به پایان میرسد. ایجاد منطقهای امن در سوریه یک گام به جلو بود. هر چند معارضان گفتهاند آن را قبول ندارند. ما معتقدیم سرانجام تروریستها، به سزای جنایاتشان خواهند رسید.
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