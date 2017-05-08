به گزارش خبرنگار مهر، آخرین خبر در باره سرور جبارو، هافبک ازبکستانی که دو تیم استقلال و سپاهان بر سر تصاحب او در فصل بعد مناقشه‌ای نه چندان آشکار دارند این است که فعلا از دسترس خارج شده و حتی مدیربرنامه این بازیکن هم نمی تواند اطلاعی از او داشته باشد. دو باشگاه استقلال و سپاهان در حالی برای استخدام وی تلاش می کنند که برخی از شواهد نشان می‌دهد جباروف علاقه چندانی به ادامه فوتبالش در ایران ندارد.

ادعای باشگاه استقلال در خصوص این بازیکن این است که وی بازیکن استقلال بود که به دلیل عدم امکان استفاده این تیم از این بازیکن در نیم فصل دوم، وی را به صورت قرضی به تیم سپاهان دادند. ادعای سپاهانی‌ها نیز روی این بازیکن این است فدراسیون فوتبال ازبکستان آی.تی.سی این بازیکن را مستقیما به باشگاه سپاهان فرستاده و در این آی.تی.سی هیچ نامی از باشگاه استقلال برده نشده و به این ترتیب وی بازیکن سپاهان است نه استقلال.

در این ارتباط باید گفت ادعای باشگاه سپاهان بیش از استقلالی‌ها به حقیقت نزدیک است. چون بازیکن در حالی به صورت قرضی انتقال می‌یابد که نامش در لیست باشگاه اولیه قرار داشته باشد. یعنی یک باشگاه ابتدا با بازیکن قرارداد می‌بندد و نام این بازیکن را در لیستش وارد می‌کند و بعد این بازیکن را به صورت قرضی به باشگاه دیگری واگذار می‌کند و در تمام این مدت نیز نام این بازیکن در لیست باشگاه اول هم قرار خواهد داشت. این در حالی است که باشگاه استقلال از نقل و انتقالات زمستانی محروم بوده و اصلا نمی‌توانسته نام جباروف را در لیست خود وارد کند و بعد از آن طریق این بازیکن را به باشگاه سپاهان واگذار نماید. اگر امکان وارد کردن نام جباروف در لیست استقلال بود که خود این باشگاه از آن استفاده می‌کرد.

در هر صورت باید گفت باوجود مناقشه‌ای که بین دو باشگاه استقلال و سپاهان به وجود آمده، شاید تلاشی به سرانجام باشد و هیچ یک از دو طرف برنده این دعوا نباشند. چون برخی شواهد گویای این مطلب است که جباروف بنا به یکسری دلایل شخصی علاقه‌ای به ادامه فوتبالش در ایران ندارد. شاید بتوان گفت داخل قبری که دو باشگاه استقلال و سپاهان بر سر ان گریه می‌کنند، مرده‌ای نیست.