تاییدصلاحیت ۳۶درصد ازنامزدهای معترض به ردصلاحیت شوراها درکردستان

سید خالد حسینی امروز در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعداد داوطلبین پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در شهرهای استان هزارو ۲۶۱ نفر بود، گفت: از این تعداد عده ای انصراف دادند و ۸۸ نفر هم توسط هیات اجرایی رد صلاحیت شدند.

وی با اشاره به اینکه عدم احراز صلاحیت ۵ درصد داوطلبین این دوره در هیات نظارت انجام شد، بیان کرد: از تاریخ سوم تا ششم اردیبهشت ماه نیز به داوطلبان معترض به ردصلاحیت خود مهلت داده شده است که نسبت به این امرشکایت کنند.

وی با اعلام اینکه ۱۳۵ نفر نسبت به رد صلاحیت خود اعتراض کردند و یک نفر هم انصراف داد، اظهارداشت: ۳۶ درصد از کاندیداهایی که توسط هیئت اجرایی و نظارت استان عدم احراز صلاحیت شده بودند، صلاحیت آنها بعد از اعتراض و بررسی های مجدد مورد تایید قرار گرفت.

تایید و رد صلاحیت نامزدهای شورا به هیچ وجه سلیقه ای نیست

دبیر هیات نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای کردستان تایید ۳۶ درصدی معترضان را در این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی بی سابقه خواند و گفت: بی هیچ وجه در تایید و رد صلاحیت کاندیداها سلیقه ای عمل نمی شود و این اقدام بر اساس آنچه در قانون تعیین شده انجام می شود.

حسینی ادامه داد: به عنوان نمونه در یکی از بندهای ماده ۲۹ قانون انتخابات شوراهای اسلامی عنوان شده مشهوران به فساد و متجاهران، منظور از فساد در این بند قانونی فساد اخلاقی نیست بلکه شهادت ناحق، چک برگشتی، غصب زمین و غیره شامل این بند می شود.

وی با بیان اینکه بندهای قوانین انتخابات کلی است، عنوان کرد: اگر اعتراضی نسبت به بندهای قانونی وجود دارد باید این اقدام به نمایندگان مجلس ارجاع شود و آنها در اصلاح قوانین اقدام کنند.

وی بیان کرد: به هیچ وجه اعمال سلیقه در رد و تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی وجود ندارد ولی معتقدم مفاهیم مواد قانونی کلی است و مفاهیم زیادی می توان از آن برداشت کرد.

دبیر هیات نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای کردستان ادامه داد: مسائل سیاسی و انتخابات شوراهای اسلامی مقداری پیچیدگی خاص خود را دارد.

حسینی با اشاره به اینکه برای انتخابات ریاست جمهوری هزاران نفر شرکت کردند و از میان آنها ۶ نفر مورد تایید قرار گرفتند، گفت: صلاحیت از این افراد شرکت کننده ممکن است در دیگر انتخابات هم چون مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی تایید شود ولی برای ریاست جمهوری رد صلاحیت شدند.

وی با اشاره به اینکه تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی ضوابط خاص خود را دارد که قانون گذار تعیین کرده است، عنوان کرد: افرادی هم که در این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی رد صلاحیت شدند شرایط لازم و قانونی در این انتخابات را نداشتند و ممکن است برای انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت و صلاحیت آنها تایید شود.