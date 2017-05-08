سیستم هوشمندسازی کتابخانه های شهرداری تهران ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روح اله عابدینی یگانه گفت: سیستم هوشمند سازی کتابخانه ها شامل سامانه RFID ( سامانه ورود و خروج مخاطبین و کتاب ها به صورت هوشمند)، سیستم روشنایی هوشمند قفسه کتابخانه، پرژکتور RGB، سیستم موقعیت یاب و اطلاع رسانی ( RTLS )، سامانه هوشمند مدیریت کتابخانه، اپلیکیشن واقعیت افزوده، مانیتور شفاف و میز هوشمند است.

وی با بیان اینکه از طریق فناوری RFID، اعضای کتابخانه می توانند با شناسایی و عضویت در باشگاه مخاطبین از ارائه خدمات کتابخانه ها و مراکز فرهنگی بهره مند شوند، گفت: همچنین تمامی کتاب های کتابخانه مجهز به تگ های RFID شده و اعضا می توانند از طریق کارت عضویت، کتاب ها را به صورت هوشمند و در صورت تمایل خودکار امانت بگیرند و همچنین می توانند در زمان تمدید و یا تحویل کتاب ها، محل دقیق قرار گیری کتاب را مشخص کنند.

عابدینی افزود: سیستم روشنایی هوشمند قفسه کتابخانه به صورت هوشمند با اتصال تعدادی سنسور شدت نور می تواند در صورت کاهش نور طبیعی محیط با روشن کردن لامپ ها، محیط را به روشنایی مورد نیاز برساند. در ضمن این سیستم مجهز به سیستم RGB ریسه ای و پرژکتور است که می تواند با کاهش انرژی مصرفی لامپ ها، روشنایی RGB استفاده کند و همچنین از طریق سامانه RTLS مخاطب می تواند معرفی قفسه و ردیف کتاب مورد نظر را از طریق سیستم روشنایی ( چشمک زن رنگی اعلام شده در سامانه ) پیدا کند.

رییس فرهنگسرای فناوری اطلاعات، پروژکتور RGB را با توجه به ایجاد المان های جذاب محیطی در محیط های عمومی مانند کتابخانه ها قابل استفاده دانست و در مورد سیستم موقعیت یاب و اطلاع رسانی ( RTLS ) گفت: در این سامانه با توجه به حضور اعضا در باشگاه مخاطبین تمامی خدمات مورد نیاز آنها می تواند از طریق فناوری گوشی های هوشمندشان ارائه شود .

عابدینی در تشریح سامانه هوشمند مدیریت کتابخانه نیز گفت: سامانه هوشمند مدیریت کتابخانه با مدیریت داده ها و کنترل شرایط محیطی از طریق سنسورهای دما، نور، رطوبت، ولتاژ و آمپر تجهیزات مصرفی مجهز است و با استفاده از آن می توان به مدیریت حداکثری کتابخانه پرداخت و همچنین با توجه به نوع یکپارچگی سامانه امکان مدیریت تمامی کتابخانه ها، فرهنگسراها و مراکز زیر مجموعه سازمان را می دهد و راهکاری برای بهینه سازی هزینه سرمایش، گرمایش فضای مطالعه است.

به گفته وی سیستم دیگری که در هوشمندسازی کتابخانه ها می توان از آن بهره برد، مانیتور شفاف است که به عنوان ابزاری کاربردی از طریق مواد خاصی روی هر نوع شیشه ای آن را به صورت هوشمند به کار برد یا حتی از طریق ابزار مخصوص آن را لمسی کرد. همچنین میز هوشمند نیز از طریق یک پرژکتور و قلم هوشمند امکان هوشمندسازی سطح هر نوع میزی را خواهد داد.