به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی با اشاره به روند ثبتنام دانشآموزان در سال تحصیلی جدید اظهار کرد: در ثبتنام مدارس دولتی و غیردولتی باید چارچوبها و ضوابط قانونی بهطور کامل رعایت شود.
وی افزود: مدارس غیردولتی فقط مجاز به دریافت شهریه آموزشی مصوب هستند و باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم، در صورت امکان شهریه را بهصورت اقساطی، از جمله در پنج یا ۱۰ قسط، دریافت کنند و حتیالمقدور تخفیفهایی نیز برای خانوادهها در نظر بگیرند.
وزیر آموزش و پرورش همچنین تأکید کرد: هیچ مدرسه غیردولتی حق ندارد فعالیتهای فوقبرنامه، از جمله کلاسهای تقویتی، اردوها یا سایر برنامههای جانبی را به خانوادهها تحمیل کند و استفاده از این خدمات باید کاملاً اختیاری باشد.
کاظمی درباره مدارس دولتی نیز گفت: به همه مدیران مدارس تأکید کردهایم که هیچ مدیری حق ندارد هنگام ثبتنام از مردم شهریه یا وجهی دریافت کند.
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