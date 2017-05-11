مالک باشگاه نفت قهرمانی این تیم در جام حذفی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر گلرخسار مالک باشگاه نفت تهران در گفتگو با مدیر روابط عمومی این باشگاه گفت: قهرمانی در شب نیمه شعبان و میلاد مهدی(عج) صاحب الزمان لذت دیگری داشت. این قهرمانی شیرین را که پس از غلبه بر تیم های مدعی و نامدار، مطرح و گرانقیمت لیگ بدست آمد را در وهله اول به آقای دایی آقای گل جهان و سرپرست های ، تک تک مربیان محترم، کادر پزشکی، تدارکات، رسانه ای،پرسنل باشگاه و تمام بازیکنان تیم ،پیشکسوتات گرانقدر و خانواده بزرگ نفت تهران تبریک می گوییم.

مالک باشگاه نفت گفت: بخاطر زحماتی که آقای شهریاری سرپرست سابق باشگاه متحمل شده اند و ما را همراهی کردند کمال تشکر و امتنان را داریم و بر این باورم مسوولان و مربیان سالهای گذشته هم در این قهرمانی سهیم هستند چرا که با ساختار سازی و جوانگرایی بازیکنانی در نفت رشد کردند که امسال با درایت کادر فنی رشد کرده و کمک حال تیم بودند.امسال اقای دایی در همان جلسه اول گفتند این تیم را به موفقیت می رسانم. این نشان از باور و انگیزه ایشان داشت. ایشان و همکاران شان در جوانگرایی فوق العاده عمل کردند و مجموعه بازیکنان قدیمی و جدید و باتجربه و جوان دست در دست کادر فنی با همدلی و اتحاد توفیق های مهمی را رقم زدند.همین بس که بگویم نفت که سومین تیم کم هزینه لیگ بود با انتخاب صحیح مربی از سوی مالکان و مدیریت باشگاه و زحمات و تلاش مجموعه باشگاه و بویژه تیم قهرمان جام حذفی شد و اگر در لیگ تا این حد از اشتباهات داوری به گفته کارشناسان محترم متضرر نمی شد قطعا در جمع چهار تیم برتر قرار می گرفت.

نادر گلرخسار گفت: از تمام هوادارانی که در این مدت از تیم نفت تهران حمایت کردند و بویژه اقای سلامت هوادار جانباز و قطع نخاعی سپاسگزاریم.از حمایت اهالی محترم رسانه نیز بی نهایت ممنونیم و باید بگوییم به واسطه عدم پرداخت در طی ماه های گذشته حقیقتا شرمنده اعضای تیم بزرگسالان نفت و تیم های پایه هستیم.

در این باره باید بگوییم بر اساس مجموعه ای از مستندات که موجود است در روند واگذاری مشکلات عدیده و پیچیده ای به وجود آمده که امیدواریم مرتفع شده و تکلیف ما که بالغ بر 9 میلیارد هزینه کرده ایم نیز مشخص شود.

مالک باشگاه نفت در ادامه گفت: این قهرمانی محصول زحمات و تلاش های مجموعه باشگاه و تیم و به ویژه آقای دایی و کلیه اعضای تیم بود و باید به همه عزیزان دست مریزاد و خسته نباشید و البته تبریک گفت. تیم تراکتورسازی نیز جوانمردانه جنگید .به آنها خسته نباشید می گوییم و معتقدیم نائب قهرمانی ذره ای از ارزش های تیم خوب تراکتورسازی و زحمات مدیریت باشگاه و اعضای کادر فنی و حمایت های هواداران میلیونی اش کم نمی کند.

وی در پایان گفت: طرفداران پرشور تراکتورسازی قطعا از تیم محبوب شان حمایت خواهند کرد و ان شاالله این تیم بتواند موفقیت های خوبی فصل آتی داشته باشد.از هواداران پرسپولیس و دیگر تیم ها که به تیم نفت علاقه مند بودند و حمایت کردند نیز تشکر می کنیم.امروز نیز هواداران نفت ابادان و پرسپولیس و دوستداران اقای دایی تیم نفت را تنها نگذاشتند که باید حسب وظیفه از تک تک شان تشکر کرد.حتی برخی طرفداران دیگر تیم ها نیز به واسطه عضویت بازیکنان سابق شان در نفت به این تیم علاقه مند بودند و این علاقه مندی برای مجموعه نفت با قدمت پنجاه ساله ارزشمند است.