به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، الهام یاوری، در آیین اختتامیه بخش پسران سی‌ویکمین کنگره سراسری قرآن کریم مدارس استعدادهای درخشان، با قدردانی از دانش‌آموزان، مدیران، معلمان، مربیان، عوامل اجرایی و مجموعه‌های همکار در برگزاری این رویداد، حضور دانش‌آموزان در این کنگره و اختصاص بخشی از فرصت و اولویت‌های زندگی به انس با قرآن را ارزشمند دانست.

وی با اشاره به تلاش دانش‌آموزان برای حضور در فضای قرآنی، مطالعه، قرائت و تدبر در آیات الهی، اظهار کرد: دانش‌آموزانی که در میان مشغله‌های تحصیلی و مسئولیت‌های روزمره، قرآن را در اولویت قرار می‌دهند، شایسته قدردانی هستند؛ چراکه با این تلاش، مشعل قرآن را در جامعه روشن نگه می‌دارند.

رئیس سمپاد با اشاره به آیه نهم سوره اسراء، قرآن کریم را راهنمای انسان به سوی استوارترین و درست‌ترین مسیر زندگی دانست و گفت: فرهنگ قرآنی باید در همه ابعاد تمدن ایرانی ـ اسلامی، از رفتار و سبک زندگی تا انتخاب‌ها و نگرش‌های انسان، جاری و نمایان باشد.

یاوری در تبیین یکی از برداشت‌های تفسیری از این آیه، بر ضرورت برخورداری انسان از استحکام و آمادگی لازم برای بهره‌مندی از هدایت قرآن تأکید کرد و سه بُعد جسمانی، ذهنی و معنوی را در این زمینه مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به اهمیت سلامت و توان جسمانی، ورزش، تحرک، خواب و تغذیه مناسب را از عوامل تقویت این بُعد برشمرد و افزود: استحکام ذهنی نیز با دانش‌اندوزی، تفکر انتقادی و توانایی تحلیل مسائل شکل می‌گیرد. انسان با برخورداری از دانش و قدرت تفکر می‌تواند با فهم عمیق‌تری به سراغ مفاهیم قرآن برود و از هدایت آن بهره‌مند شود.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش، استحکام معنوی را از ابعاد مهم آمادگی برای اثرگذاری دانست و بر ضرورت پرورش روحیه پاکی، کمال‌طلبی و بلندهمتی در دانش‌آموزان تأکید کرد. وی دوری از گناه و هر آنچه ارزش و ظرفیت روح انسان را کاهش می‌دهد، شرط رشد معنوی و حرکت به سوی تعالی دانست.

یاوری با اشاره به آرمان اثرگذاری دانش‌آموزان سمپاد در جامعه و همراهی آنان با دیگر جوانان برای ساخت تمدنی باشکوه، خاطرنشان کرد: برای به‌دوش‌کشیدن پرچم توحید و ایفای نقش در آینده کشور، صرف برخورداری از استعداد و تلاش کافی نیست؛ بلکه توکل، توسل و پاکی دل نیز از پشتوانه‌های ضروری این مسیر به شمار می‌روند.

وی در پایان، با ابراز امیدواری نسبت به رشد و تعالی دانش‌آموزان سمپاد، بر ضرورت همراهی و هم‌افزایی آنان در مسیر بندگی و خدمت تأکید کرد و از دانش‌آموزان خواست در مسیر پیشرفت و اثرگذاری، یکدیگر را یاری دهند و در کنار رشد فردی، به آینده کشور و جامعه خود نیز بیندیشند.

سی‌ویکمین کنگره سراسری قرآن کریم مدارس استعدادهای درخشان در دو بخش دختران و پسران و در رشته‌های آوایی و مفاهیم، در اردوگاه فرهنگی‌ورزشی امام خمینی(ره) لواسان برگزار شد. بخش دختران این کنگره از ۲ تا ۴ آبان‌ماه و بخش پسران از ۷ تا ۹ آبان‌ماه میزبان دانش‌آموزان برگزیده و شرکت‌کنندگان از سراسر کشور بود.