۱۰ تکواندوکار در اردوی تیم ملی؛ غیبت کاپیتان و سه سهمیه قطعی گرندپری

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی رقابت‌های گرندپری سال ۲۰۲۶ طی روزهای ۷ و ۸ آذرماه به میزبانی شهر آستانه قزاقستان برگزار خواهد شد. در همین راستا، دور جدید تمرینات تیم ملی تکواندو مردان ایران با حضور ۱۰ تکواندوکار و به سرمربیگری پیام خانلرخانی آغاز شده است.

آرین سلیمی، ابوالفضل زندی، مهدی حاج موسایی، امیرسینا بختیاری، یاسین ولیزاده، رادین زینالی، دانیال بزرگی، امیررضا غلامی، علی‌اصغر علی‌مرادیان و محمدحسین یزدانی نفرات دعوت‌شده به این اردو هستند.

نکته قابل توجه در فهرست دعوت‌شدگان، غیبت مهران برخورداری، کاپیتان تیم ملی تکواندو است. نداشتن سهمیه حضور در مرحله نهایی رقابت‌های گرندپری، دلیل دعوت نشدن برخورداری به این مرحله از اردو عنوان شده است.

در بخش مردان، حضور آرین سلیمی، امیرسینا بختیاری و ابوالفضل زندی در رقابت‌های قزاقستان قطعی شده و مهدی حاج موسایی نیز شانس بالایی برای کسب سهمیه و همراهی تیم ملی در این مسابقات دارند.