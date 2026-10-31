به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، درباره نامه جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، اظهار کرد: نامه ونس را مطالعه کرده‌ام، اما هنوز پاسخی به آن نداده‌ام.

وی افزود: لحن طرف مقابل کاملاً تغییر کرده است و این نشانه خوبی است که نشان می‌دهد ملت ایران پیروزی و اقتدار خود را تثبیت کرده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه طرف آمریکایی جزئیاتی از محتوای نامه را مطرح نکرده است، گفت: چون آنها چیزی از نامه مطرح نکرده‌اند، من هم فعلاً چیزی نمی‌گویم.

تصمیم جدیدی درباره تغییر دکترین هسته‌ای اتخاذ نشده است

رضایی در ادامه درباره احتمال تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: تاکنون تصمیم جدیدی در این زمینه اتخاذ نشده است، اما در صورت آغاز مجدد جنگ، این موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت.

وی افزود: وقتی ملت می‌بینند دشمن به مراکز هسته‌ای کشور حمله می‌کند، طبیعتاً این پرسش مطرح می‌شود که چرا باید روند قبلی ادامه پیدا کند.

سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، با اشاره به تحولات منطقه و رایزنی‌های امنیتی با کشورهای منطقه اظهار کرد: طی یکی دو سال اخیر مشخص شده است که هرگونه ترتیبات امنیتی در آینده منطقه، بدون در نظر گرفتن جایگاه جمهوری اسلامی ایران، به نتیجه نخواهد رسید.

وی افزود: به همین دلیل، برخی از مقام‌های کشورهای منطقه که برای گفت‌وگو درباره ترتیبات امنیتی آینده به تهران آمدند، خودشان درخواست ملاقات و رایزنی با مسئولان جمهوری اسلامی ایران را مطرح کرده بودند.

رضایی با اشاره به محورهای گفت‌وگوهای انجام‌شده تصریح کرد: در این مذاکرات، موضوعاتی همچون پیمان مکه، مسائل یمن و مهم‌تر از همه، چگونگی شکل‌گیری ترتیبات امنیتی آینده منطقه مورد بحث قرار گرفت.

رضایی: آمریکا به‌جای تأمین امنیت، به کانون

ناامنی در منطقه تبدیل شده است

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تحولات امنیتی منطقه و پیامدهای مقاومت جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: برای بسیاری از کشورهای منطقه ثابت شده است که آمریکا نه‌تنها امنیت‌ساز نیست، بلکه به کانون ناامنی تبدیل شده است.

وی افزود: مقاومت ملت ایران و شکستی که آمریکا متحمل شد، کشورهای منطقه را به فکر ایجاد ساختار امنیتی جدیدی انداخته است؛ ساختاری که بتواند امنیت منطقه را با مشارکت کشورهای خود منطقه تأمین کند.

رضایی با تأکید بر اینکه ترتیبات امنیتی آینده باید با در نظر گرفتن جایگاه جمهوری اسلامی ایران شکل بگیرد، اظهار کرد: تجربه یکی دو سال اخیر نشان داده است که بدون شنیده‌شدن صدای ملت ایران، هیچ پیمانی شکل نمی‌گیرد و هیچ اتحادی به نتیجه نمی‌رسد.

هشدار عربستان درباره تهدیدهای رژیم صهیونیستی

دبیر شورای عالی امنیت ملی در تشریح بخشی از گفت‌وگوهای خود با مقام‌های کشورهای منطقه، به اظهارات وزیر دفاع عربستان سعودی درباره تهدیدهای رژیم صهیونیستی اشاره کرد.

وی گفت: یکی از نکات قابل توجه در این مذاکرات، مواضع صریح مقام‌های حاضر علیه رژیم صهیونیستی بود. خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، به من گفت که اسرائیل پس از ایران به سراغ ترکیه خواهد رفت و سپس عربستان را هدف قرار می‌دهد.

رضایی افزود: ابراهیم کالین، رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه، نیز درباره تهدیدهای رژیم صهیونیستی و تحولات مرتبط با شکل‌گیری پیوندهایی علیه کشورهای مسلمان و پاکستان ابراز نگرانی کرد.

وی با اشاره به مواضع مطرح‌شده در این نشست اظهار کرد: این اظهارات نشان می‌دهد که کشورهای منطقه نسبت به آینده و تهدیدهای ناشی از اقدامات رژیم صهیونیستی نگرانی‌های جدی دارند و این نگرانی‌ها بر ضرورت همکاری‌های منطقه‌ای افزوده است.

توافق بر سر اولویت‌های امنیتی منطقه

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به جمع‌بندی مذاکرات چهارجانبه تهران گفت: در این نشست توانستیم به جمع‌بندی مناسبی درباره اولویت‌های مشترک برسیم.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوها، دفاع از مسلمانان در برابر رژیم صهیونیستی و ضرورت پایان‌دادن به اشغالگری‌های این رژیم بود.

رضایی ادامه داد: خروج رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان و جنوب سوریه، همچنین رسیدگی به وضعیت غزه و کرانه باختری، از جمله موضوعاتی بود که درباره آنها گفت‌وگو کردیم.

سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، با اشاره به نتایج نشست چهارجانبه تهران با حضور مقام‌های ایران، عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه اظهار کرد: مقاومت ملت ایران موجب شده است رویکرد کشورهای منطقه نسبت به ضرورت تأمین امنیت به‌صورت درون‌زا و بومی تغییر کند.

وی افزود: در واقع، می‌توان از شکل‌گیری زمینه‌های یک نظم نوین منطقه‌ای سخن گفت؛ نظمی که بر اساس آن، کشورهای منطقه بدون دخالت قدرت‌های خارج از منطقه، امنیت خود را تأمین کنند. چنین نظمی می‌تواند قواعد و اصول خاص خود را داشته باشد و زمینه‌ساز برقراری امنیت پایدار شود.

ایران توانست در برابر قدرت نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی بایستد

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در نشست چهارجانبه تهران گفت: در این نشست، درباره اهداف و برنامه‌های آمریکا و چگونگی مقابله جمهوری اسلامی ایران با این برنامه‌ها توضیح دادم. مقام‌های حاضر نیز اطلاعاتی در این زمینه داشتند، اما با تشریح جزئیات، ابعاد بیشتری از تحولات برای آنها روشن شد.

رضایی ادامه داد: وقتی کشوری مانند ایران می‌تواند در برابر قدرت نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کند، همکاری چهار کشور منطقه می‌تواند ظرفیت بسیار بیشتری برای ایجاد امنیت پایدار فراهم آورد.

وی تصریح کرد: این مذاکرات نشان داد که جمهوری اسلامی ایران جایگاه مهمی در آینده منطقه دارد و بدون حضور ایران، اساساً امنیت پایدار شکل نخواهد گرفت. بنابراین، ایران باید در هرگونه ترتیبات امنیتی آینده منطقه حضور مؤثر داشته باشد.

حمله آمریکا به ایران زندگی مردم جهان را تحت تأثیر قرار داده است

دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود به پیامدهای اقتصادی جنگ و حمله آمریکا به ایران اشاره کرد و گفت: اگر وضعیت زندگی مردم آمریکا را بررسی کنیم، می‌بینیم که این جنگ بر زندگی و هزینه‌های خانوارها تأثیر گذاشته است؛ حتی افرادی که از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردار بودند نیز از کاهش درآمد و افزایش هزینه‌ها متأثر شده‌اند.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های انرژی، سوخت، بنزین و وسایل گرمایشی افزود: هزینه‌های زندگی مردم افزایش پیدا کرده است و پیامدهای این جنگ به مرزهای منطقه محدود نمانده، بلکه زندگی مردم در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده است.

رضایی با مقایسه پیامدهای جنگ با تجربه‌های پیشین آمریکا، از جمله جنگ ویتنام، اظهار کرد: جنگ ویتنام نیز تلفات انسانی زیادی برای آمریکا به همراه داشت، اما به اعتقاد من، حمله آمریکا به ایران پیامدهایی گسترده‌تر در سطح جهان داشته است.

وی با انتقاد از سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت: پیامدهای این جنگ موجب افزایش نارضایتی از ترامپ شده و او را در معرض انتقادهای گسترده قرار داده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی، با اشاره به پیامدهای جنگ آمریکا علیه ایران اظهار کرد: این جنگ موجب شد بسیاری از ابعاد کمترشناخته‌شده ملت ایران آشکار شود و اقتدار مردم ایران بیش از گذشته به نمایش درآید.

وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ برای آمریکا افزود: اگر وضعیت زندگی مردم آمریکا را بررسی کنیم، به‌سختی می‌توان خانواده‌ای را یافت که از تبعات این جنگ متأثر نشده باشد. حتی افراد ثروتمند نیز با کاهش درآمد مواجه شده‌اند، چه رسد به عموم مردم که افزایش هزینه‌های سوخت، بنزین و وسایل گرمایشی بر زندگی آنها تأثیر گذاشته است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه پیامدهای جنگ به آمریکا و منطقه محدود نمانده است، تصریح کرد: جنگ آمریکا علیه ایران، زندگی مردم در سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده و هزینه‌های زندگی را افزایش داده است.

رضایی با مقایسه پیامدهای این جنگ با جنگ ویتنام گفت: در جنگ ویتنام نیز شمار زیادی از نظامیان آمریکایی کشته شدند، اما آن جنگ پیامدهایی با این گستردگی در سراسر جهان نداشت.

وی همچنین با انتقاد از عملکرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اظهار کرد: پیامدهای این جنگ موجب افزایش نارضایتی و انتقاد از ترامپ در نقاط مختلف جهان شده است.

نگرانی مقام‌های اروپایی از پیامدهای جنگ

دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر رویکرد مقام‌های اروپایی نسبت به تحولات جنگ گفت: رئیس‌جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان در ابتدای جنگ آمریکا علیه ایران بسیار ذوق‌زده بودند، اما اکنون نسبت به مسائل اقتصادی و پیامدهای این جنگ ابراز نگرانی می‌کنند.

رضایی این تغییر موضع را نشانه‌ای از گستردگی آثار جنگ دانست و تأکید کرد که پیامدهای درگیری‌ها، فراتر از میدان نظامی، اقتصاد و زندگی روزمره مردم کشورهای مختلف را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

وی افزود: امنیت ملی هر کشوری خط قرمز آن کشور است و ما به هیچ وجه حاضر نیستیم امنیت ملی ایرانیان و کشورمان تضعیف شود.

دستاوردهای مقاومت با سختی‌های اقتصادی قابل مقایسه نیست

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به دشواری‌های اقتصادی و فشارهای واردشده بر زندگی مردم در شرایط جنگی گفت: مردم سختی‌هایی را تحمل کرده‌اند و هزینه‌هایی پرداخته‌اند، اما دستاورد بزرگی که امروز به دست آورده‌ایم و دستاوردهایی که در آینده به دست خواهیم آورد، با این سختی‌ها قابل مقایسه نیست.

رضایی با تأکید بر اهمیت مقاومت ملت ایران برای نسل‌های آینده تصریح کرد: فرزندان و آیندگان این ملت در آینده، در نتیجه این مقاومت، از زندگی بهتر و جایگاه پرافتخارتری در منطقه برخوردار خواهند شد و با افتخار به این مقطع تاریخی نگاه خواهند کرد.

هشدار رضایی درباره پاسخ قاطع به هرگونه اقدام جدید دشمن

وی در ادامه با اشاره به احتمال تکرار اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: به کسانی که سؤال و ابهام دارند، می‌گویم منتظر یک دفاع بسیار افتخارآمیز در آینده باشند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی تأکید کرد: اگر دشمن اشتباه دیگری مرتکب شود، با ضربات هولناک و دفاعی افتخارآمیز مواجه خواهد شد و ان‌شاءالله ملت ایران این مقطع تاریخی را با سربلندی به پایان خواهد رساند.

رضایی بار دیگر بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از امنیت ملی و حفظ دستاوردهای مقاومت تأکید کرد.

سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ملت ایران صاحبان اصلی کشور هستند و طبیعتاً مطالبات و خواسته‌های خود را با مسئولان مطرح می‌کنند، اما تاکنون در دولت و مجموعه حاکمیت تصمیم جدیدی درباره تغییر دکترین هسته‌ای اتخاذ نشده است.

وی افزود: البته این بحث مطرح است که اگر جنگ مجدداً آغاز شود، آیا باید همان دکترین هسته‌ای سابق را ادامه دهیم یا رویکرد دیگری در پیش بگیریم؛ اما تاکنون هیچ تصمیم رسمی و حکومتی در این زمینه گرفته نشده است.

جمهوری اسلامی ایران اکنون منتظر آخرین پاسخ طرف آمریکایی است

رضایی با اشاره به مطالبات بخشی از جامعه درباره بازنگری در سیاست هسته‌ای کشور تصریح کرد: مردم به دنبال منطق این موضوع هستند؛ آنها می‌بینند که دشمن به مراکز هسته‌ای کشور حمله کرده است، در حالی که جمهوری اسلامی ایران بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را پذیرفته و برای انجام بازرسی‌ها همکاری کرده بود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: در تأسیسات هسته‌ای کشور دوربین‌های نظارتی وجود داشت و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های این مراکز به‌صورت برخط به مرکز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتقل می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: وقتی مردم این مسائل را در کنار حمله به مراکز هسته‌ای کشور قرار می‌دهند، طبیعتاً این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا باید روند قبلی ادامه پیدا کند و آیا لازم نیست دکترین هسته‌ای کشور مورد بازنگری قرار بگیرد؟

رضایی با تأکید مجدد بر اینکه تاکنون تصمیم رسمی در این زمینه اتخاذ نشده است، گفت: البته دوستان ما در مجلس شورای اسلامی ظاهراً اقدامات مقدماتی را در این زمینه آغاز کرده‌اند، اما هنوز تصمیم حکومتی و رسمی گرفته نشده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین با اشاره به روند مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران اکنون منتظر آخرین پاسخ طرف آمریکایی است و ممکن است آنها پاسخ خود را در روز آینده ارائه کنند.

ایران در موضوعات مرتبط با حقوق و منافع ملی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد

وی درباره وضعیت تنگه هرمز نیز تأکید کرد: بازگشایی تنگه هرمز منوط به تحقق کامل شروط جمهوری اسلامی ایران است و تا زمانی که این شروط اجرایی نشود، تغییری در وضعیت آن ایجاد نخواهد شد.

رضایی همچنین با اشاره به ضرورت حفظ حقوق ملت ایران در روند مذاکرات خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در موضوعات مرتبط با حقوق و منافع ملی خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و پایان جنگ باید به‌گونه‌ای رقم بخورد که هیچ کشوری در آینده جرئت تجاوز به کشورمان را نداشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مواضع و عملکرد وی را مورد انتقاد قرار داد و مدعی شد مشکلات هسته‌ای ایران از زمان مدیریت گروسی آغاز شده است.

رضایی همچنین بر ضرورت هماهنگی جبهه‌های مختلف کشور در شرایط کنونی تأکید کرد و گفت: امروز در عرصه جنگ، دیپلماسی و شکستن محاصره اقتصادی، همگی همصدا هستیم.