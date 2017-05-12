به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت علی حمیدی قائم مقام سیمافیلم و همچنین حبیب والی نژاد مدیر مرکز فیلم و سریال سازمان هنری رسانه ای اوج از پشت صحنه سریال «پایتخت» بازدید کردند و سکانس هایی از سریال با حضور آنها تصویربرداری شد.

همچنین سیروس مقدم، الهام غفوری و سایر عوامل «پایتخت» و بازیگران مجموعه از جمله علیرضا خمسه، محسن تنابنده، ریما رامین فر، احمد مهرانفر، هومن حاجی عبداللهی، بهرام افشاری، نسرین نصرتی حضور داشتند.

الهام غفوری در ابتدا توضیحاتی به قائم مقام سیمافیلم و مدیر مرکز فیلم و سریال سازمان هنری رسانه ای اوج درباره روند کار ارایه و بیان کرد که در این سریال صحنه ها تقریبا به ترتیب فیلمنامه تصویربرداری می شوند و رج زنی چندانی وجود ندارد.

همچنین علی حمیدی قائم مقام سیمافیلم عنوان کرد که این سریال برای پخش در ماه مبارک رمضان به شبکه یک نمی رسد.

والی نژاد نیز در گفتگویی با خبرنگاران درباره سریال «پایتخت» و همکاری و مشارکت سازمان اوج در ساخت این سریال اظهار کرد: همگرایی و همکاری نهاد های فرهنگی لازمه جدی تولیدات موثر است. سریال «پایتخت» یکی از بهترین تولیدات هنری سال های اخیر است که به همت سازمان صدا وسیما و گروه هنرمند خالق آن در دل مردم جای ویژه ای را باز کرده است.

وی ادامه داد: سازمان اوج هم در راستای خط و مشی های فکری خود همکاری در فصل جدید این سریال را با سازمان صدا وسیما در پیش گرفته است. مشارکت سازمان اوج در این پروژه پیش از آن که مالی باشد مشارکت فکری و محتوایی است چراکه عناصر خانواده همبستگی و آزادگی و در نهایت مقاومت و پایداری در بستری شاد و مفرح از هدف گذاری های جدی فرهنگی این سازمان است.

مدیر مرکز فیلم و سریال سازمان هنری رسانه ای اوج در پایان بیان کرد: همکاری و هم فکری این سازمان با تهیه کننده، کارگردان و نویسندگان محترم این مجموعه نویدبخش روزها و تولیدات خوبی در آینده است.

روز گذشته با حضور بازیگران اصلی بخش هایی از کار دورخوانی شد و همچنین سکانس هایی نیز در مسجد که به یک مراسم ختم مربوط می شد گرفته شد.

بازیگران این مجموعه عبارتند از محسن تنابنده، احمد مهرانفر، علیرضا خمسه، ریما رامین فر، نسرین نصرتی، هومن حاجی عبدالهی، بهرام افشاری، ساراونیکا فرقانی، مجتبی بلال حبشی، مصطفی بلال حبشی، سلمان خطی.

عوامل سریال عبارتند از تهیه کننده: الهام غفوری، کارگردان: سیروس مقدم، طراح و سرپرست نویسندگان: محسن تنابنده، نویسنده: امیر حسین قاسمی، مدیر تولید: محمود اتحادی، مدیر تصویربرداری: فرشاد گل سفیدی، گروه تصویر: وحید ملک محمدی، شمس الدین رئیس وند، امیرحسین آردهی، رضا احمدی، حسین ارقبایی، مدیرچهره پردازی: مجید اسکندری، مجریان گریم: مرتضی کهزادی، محبوبه تاتلاری، ایمان خیراندیش، سروش عباسی، مدیربرنامه ریزی: فهیمه کمالی، دستیاراول کارگردان: مصطفی تنابنده، منشی صحنه: آسیه معصوم زاده، دستیار کارگردان: میلاد منصوری، دستیار برنامه ریز: امین رنجبر، طراح صحنه ولباس: آرزوغفوری، گروه لباس: نسیم غضنفرزاده، ساهره جوانمرد، گروه صحنه: جواد فاضلی، احمد عبدالهی، ‌ محمد مرادی، مشاور هنری: عباس بلوندی، مدیرصدابرداری: امیرپرتو زاده، گروه صدابرداری: پرویز جلیلی، علی میرزاد، تصویربردار پشت صحنه: خسرو احدزاده، مشاور رسانه ای: مجتبی احمدی، دستیار تهیه: محمدرضا آهی، عکاس: نادر فوقانی، مدیر تدارکات: آرش صالحی، دستیار اول تدارکات: ابولفضل لطفی، دستیاران: جواد باقری، نیما فکوری، فرهاد نوری، میثم فرخی، علی نعمتی، سینه موبیل: ایمان احمدی، ایرج ابراهیمی، بدلکار: امیرحسین خنجری، حمل و نقل: رضا جنانی، محمدرضا عبدالله زاده، مازیار نوری، جعفر رحیمی، رضا خالقی پیام گرگانی.