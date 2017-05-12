اعتراض ستاد رئیسی به اقدامات اخیر دستگاه های ارتباطاتی امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی غلامی سخنگوی ستاد انتخاباتی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی گفت: با نزدیک شدن به مناظره سوم انتخابات ریاست جمهوری، متاسفانه شاهد آن هستیم که به‌واسطه اعمال نفوذ دستگاه های ارتباطاتی -امنیتی، برای برخی سایت ها و صفحات فضای مجازی اختلال هایی ایجاد شده است.

غلامی با تاکید بر ضرورت اقدام فوری هیات نظارت بر انتخابات، افزود : این صفحات عمدتاً با رویکرد انتقادی نسبت به یکی از کاندیداها (آقای حسن روحانی) مشغول به فعالیت بوده اند. لذا این اقدام مصداق بارز استفاده از امکانات دولتی برای حمایت از یک کاندیدای خاص بوده و تخلف آشکار انتخاباتی محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه چنین رفتارهای خلاف قانون و نیز تخلفات قبلی دستگاه های دولتی مانند تبلیغات سوء و فضاسازی های مخرب و گروگان گیری یارانه روستائیان، قطعا مغایر با منویات مقام معظم رهبری است، تاکید کرد : انتظار داریم برای مقابله با این رویه غلط که موجب بر هم زدن آمرانه صحنه انتخابات خواهد شد اقدام لازم از سوی هیات نظارت بر انتخابات بعمل آید.

غلامی افزود: ستاد مرکزی انتخاباتی رئیسی این تخلف دستگاه های ارتباطاتی - امنیتی را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.