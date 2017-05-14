به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در برنامه رادیویی خود در رادیو معارف گفت: اگر قول ایجاد پنج میلیون شغل را داده ایم به این دلیل است که ریشه بسیاری از مشکلات در نداشتن شغل و بیکاری جوانان است.

وی افزود: امروز قاچاقچیان حرفه ای و دلالان زالو صفت بدون هیچ تلاشی بیشترین سهم و سود را از دسترنج تولید کنندگان داخلی می برند.

قالیباف گفت: امروز کسانی که مزاحم تولید ملی هستند سربازان بیگانه اند و علت اصلی فاصله طبقاتی به خاطر وجود ۴ درصدی هستند که اجازه فعالیت را به ۹۶ درصد دیگر نمی دهند.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به عرصه های فراوان برای انجام اقدامات عمرانی در کشور اظهار داشت: در فعالیت های روستایی، صنایع کوچک و در بسترهای مربوط به فناوری با توجه به افراد و دانشجویان بسیار زیادی که در این عرصه وجود دارند می توان بهره برداری بسیاری در حوزه ایجاد اشتغال و درآمدزایی به عمل آورد.

وی ادامه داد: دولت مردم مصمم است با ۴ درصدی ها برخورد کند و جلوی واردات مضر و غیر ضروری را بگیرد. البته موافق واردات تکنولوژی و مواد لازم کارخانه ها هستیم.

قالیباف تصریح کرد: البته می دانیم که این ۴ درصد قدرت، پارتی، پول، حوزه نفوذ و رسانه دارند و آنها اهل تهمت زدن هستند و قدرت تخریب دارند.

وی با بیان اینکه اداره کشور با مدیریت سنتی، بسته و رانتی امکان پذیر نیست، گفت: کشوری که نیروهای دانشگاهی آن با علم خود بهترین تکنولوژی رادارها، موشک ها و صنایع فضایی را دارد، نیازی به واردات چوب بستنی و یا مهر و سجاده ندارد.

قالیباف افزود: رئیس دولت می گوید مشکلات تا چهل سال و بعضا تا صدسال دیگر حل نمی شود، اما ما می گوییم با مدیریت جدید و با روش های جدید می توان اجرای پروژه ها در همه زمینه ها را سرعت بخشید.

وی در پایان با بیان اینکه در حمایت از قشر آسیب پذیر که دیگر فرصتی برای استادگی در برابر مسائل اقتصادی ندارد مصمم هستیم، ادامه داد: می توان ارزش افزوده را به سه برابر افزایش داد و از کار مردم گره گشایی کرد چراکه مدیریت نسل جدید و خلاق در دولت مردم با عمل به برنامه ریزی دقیق در پی گره گشایی از مسائل کشور خواهد بود.