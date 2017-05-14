به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر یکشنبه در دیدار مسئولین و جمعی از کارکنان مؤسسه شهید محلاتی نیروی دریایی سپاه اظهار داشت: دریاها در مدیریت آینده جهان نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری دارند و طراحی نوین جهان بر این اساس انجام می‌شود.

وی با اشاره به نقش تعیین‌کننده دریاها برای آینده جهان، تصریح کرد: در صورتی که مدیریت مناسبی در عرصه‌ها دریاها داشته باشیم، فرصت بسیار خوبی است وگرنه دریا می‌تواند یک تهدید باشد.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه اقتصاد کرانه‌ای بیشترین نرخ رشد تولید ناخالص کشورها را سبب می‌شود، اضافه کرد: در کشور ما متاسفانه به خوبی به دریا توجه نشده است.

وی بر لزوم خودکفایی در زمینه تولید محصولات و شناورهای دانش‌بنیان و استاندارد حمل و نقل دریایی تاکید کرد و ادامه داد: در صورتی که به خودکفایی در این زمینه نرسیم، بیگانگان ما را تحریم می‌کنند و شناورها را به چند برابر قیمت به ما می‌فروشند.

صفایی بوشهری با اشاره به اینکه ایران در دوران رژیم‌های ستم‌شاهی در عرصه شناورسازی به بیگانگان وابسته شد، افزود: انقلاب اسلامی ایران نگاه تمدن‌سازی در ایران را احیاء کرد که ما خود می‌توانیم به خودکفایی در عرصه‌های مختلف برسیم و به مرجعیت دست یابیم.

وی به پیشرفت‌های مؤسسه شهید محلاتی در عرصه تولید شناورهای مدرن و استاندارد اشاره کرد و گفت: جوانان و متخصصین این مملکت می‌توانند با حداقل‌ها کارهای بزرگی انجام دهند مانند شناوری که اخیراً در این مؤسسه به آب انداخته شد.

نماینده مقام معظم رهبری در استان بوشهر با نکوهش افرادی که نگاه به بیرون دارند، تاکید کرد: انسان‌های متخصص، مسلمان و انقلابی ایران می‌توانند هم علم آن را تولید کنند، هم تبدیل به محصولات دانش بنیان کنند و هم ایران را به خودکفایی سپس مرجعیت در جهان برسانند.

وی با اشاره به اینکه فعل ما می‌توانیم در مؤسسه شهید محلاتی صرف شده است، بیان کرد: عدم اعتماد به نیروهای درونی عامل اصلی رکود، بیکاری و تورم در کشور است.