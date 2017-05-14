به گزارش خبرنگار مهر، امیررضا خادم بعدازظهر دوشنبه در آئین اختتامیه دومین المپیاد ورزشی استان گلستان، اظهار کرد: باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس چند سال قبل در کنار اینکه از بودجه‌های دولتی ارتزاق می‌کردند، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی داشتند و در آستانه فروپاشی بودند.

وی افزود: اکنون این دو باشگاه بزرگ خودشان درآمدزایی می‌کنند و بدهی‌های کلان هم بر جای نمی‌گذارند و خوشبختانه در نتیجه گیری هم موفق عمل کرده‌اند.

وی ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان در حال تدوین نظام باشگاهداری است تا آن را به مجلس ارائه کند و باشگاه‌های ورزشی کشور نظام مند شوند.

افزایش ۷۳ درصدی باشگاه‌های ورزشی خصوصی

معاون حقوقی امور مجلس و هماهنگی امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان با اشاره به شرایط باشگاه‌های ورزشی خصوصی گفت: تعداد باشگاه‌های ورزشی بخش خصوصی در چهار سال اخیر، افزایش ۷۳ درصدی داشته که اتفاق بسیار خوبی است.

خادم تصریح کرد: یکی از اهداف وزارت ورزش و جوانان حمایت از بخش خصوصی و باشگاه‌ها بوده، زیرا باید این بخش را ترغیب کنیم تا از ورزش حمایت بیشتری انجام دهند.

وی با اشاره به وضعیت ورزش بانوان در کشور خاطرنشان کرد: در این چند سال توسعه ورزش بانوان اتفاق افتاده و اگر شرایط این بخش را با چهار سال قبل مقایسه کنیم متوجه توسعه آن خواهیم شد.

خادم اضافه کرد: سال گذشته برای نخستین بار در المپیک یک بانوی ایرانی موفق به کسب مدال شد و اکنون سالن‌های ورزشی در اختیار بانوان قرار گرفته و فرهنگ سازی در این بخش انجام شده است.

وی یادآور شد: ایجاد معاونت ورزش بانوان برای ادارات کل استان‌ها در دستور کار وزارت ورزش و جوانان قرار داشت تا بانوان در شورای معاونین استان‌ها نماینده داشته باشند و تصمیم گیری کنند.

تجلیل از خیرین ورزش در کمتر جایی اتفاق می‌افتد

معاون حقوقی امور مجلس و هماهنگی امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان با اشاره به برنامه اختتامیه المپیاد ورزشی گلستان و تجلیل از خانواده ورزش استان، گفت: در کمتر جایی دیده‌ام که از خیرین ورزش تجلیل به عمل آید و خوشحالم که در گلستان این اتفاق رخ داده و باید از آقای طیبی مدیرکل ورزش و جوانان استان تشکر کنیم.

خادم افزود: گلستانی‌ها همواره از لحاظ اخلاق و احترام به همدیگر زبانزد بوده‌اند و آقای طیبی هم به عنوان اخلاق مدارترین مدیرکل ورزش و جوانان کشور معرفی شد.

وی یادآور شد: امیدواریم این اتفاقات خوب و گام‌های مثبت در ورزش گلستان ادامه دار باشد و شاهد ارتقای بیشتر استان در حوزه ورزش باشیم.